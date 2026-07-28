La corrupción y la falta de mayoría del Gobierno lastran el final de la legislatura de Pedro Sánchez
MADRID / LA VOZ
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El Ejecutivo acumula derrotas parlamentarias pese al optimismo desplegado por el jefe del Ejecutivo en su balance del curso político28 jul 2026 . Actualizado a las 20:55 h.
Pedro Sánchez cierra el curso político y afronta el tramo final de la legislatura con una paradoja: conserva capacidad ejecutiva, exhibe datos económicos favorables e insiste en llegar hasta el 2027, pero carece de una