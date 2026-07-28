La corrupción y la falta de mayoría del Gobierno lastran el final de la legislatura de Pedro Sánchez

Gonzalo Bareño Canosa
Gonzalo Bareño MADRID / LA VOZ

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y diputados del PSOE aplauden el 25 de junio, después de que el Congreso aprobara por mayoría absoluta una moción que pide la dimisión del jefe del Ejecutivo.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y diputados del PSOE aplauden el 25 de junio, después de que el Congreso aprobara por mayoría absoluta una moción que pide la dimisión del jefe del Ejecutivo. JESÚS HELLÍN

El Ejecutivo acumula derrotas parlamentarias pese al optimismo desplegado por el jefe del Ejecutivo en su balance del curso político

28 jul 2026 . Actualizado a las 20:55 h.

Pedro Sánchez cierra el curso político y afronta el tramo final de la legislatura con una paradoja: conserva capacidad ejecutiva, exhibe datos económicos favorables e insiste en llegar hasta el 2027, pero carece de una

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