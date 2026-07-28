La corrupción y la falta de mayoría del Gobierno lastran el final de la legislatura de Pedro Sánchez

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y diputados del PSOE aplauden el 25 de junio, después de que el Congreso aprobara por mayoría absoluta una moción que pide la dimisión del jefe del Ejecutivo. JESÚS HELLÍN

Pedro Sánchez cierra el curso político y afronta el tramo final de la legislatura con una paradoja: conserva capacidad ejecutiva, exhibe datos económicos favorables e insiste en llegar hasta el 2027, pero carece de una