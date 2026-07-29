Begoña Gómez cambia de abogado para enfrentarse al juicio con jurado

Begoña Gómez, durante el viaje oficial del presidente a China el pasado mes de abril Andres Martinez Casares / Reuters

Giro radical en la táctica de Begoña Gómez. La mujer del presidente ha decidido cambiar de abogado ante la inminente apertura de juicio oral por las presuntas irregularidades relacionadas con la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid. La esposa de Pedro Sánchez ha confiado su defensa al penalista Jaime Campaner, especializado en delincuencia económica, que sustituye al exministro de Interior y fiscal en excedencia Antonio Camacho, después de más de dos años al frente de su estrategia judicial.

El relevo ya ha sido comunicado al juez Juan Carlos Peinado. Campaner ha solicitado que el plazo concedido para presentar el escrito de defensa se amplíe de cinco a quince días, con el argumento de que necesita estudiar una causa especialmente voluminosa antes de fijar su posición. El nuevo letrado también recuerda al instructor que agosto es inhábil a efectos procesales.

Leer más: Sánchez, sobre Begoña Gómez y David Sánchez: «Se han dedicado toda la vida a prepararse» para sus trabajos

Peinado dio el martes cinco días a las defensas de Gómez y de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, para responder a las conclusiones provisionales de la acusación popular, la Universidad Complutense y el Ministerio Fiscal. También les concedió tres días para comunicar si renuncian a la audiencia preliminar en la que debe discutirse la procedencia de abrir juicio oral.

Leer más: El CGPJ propone una sanción leve para Peinado por agraviar a los escoltas de Begoña Gómez

El cambio se produce después de que la Audiencia Provincial de Madrid redujera considerablemente el perímetro de la causa, pero avalara la continuación del procedimiento ante un jurado contra Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. La Sala apartó del procedimiento del jurado al empresario Juan Carlos Barrabés, sobreseyó el delito de corrupción en los negocios y limitó la acusación contra Cristina Álvarez a su posible participación en el desvío del software desarrollado en la cátedra.

La acusación popular unificada, cuya representación ejerce Hazte Oír, reclama trece años de prisión para Gómez, aunque plantea alternativamente una condena de diez años. La Fiscalía, por el contrario, ha anunciado que no formulará acusación y que presentará conclusiones absolutorias después de conocer las pretensiones definitivas de las acusaciones.

La Universidad Complutense interviene únicamente como actor civil. Reclama a Gómez y Álvarez una indemnización solidaria de 113.509,32 euros por los fondos y recursos destinados al desarrollo de la plataforma informática, además de la restitución de la titularidad y el control del software, los códigos fuente, los dominios, las marcas, las credenciales y los derechos de explotación relacionados con el proyecto.

Camacho deja la defensa después de haber logrado que la Audiencia Provincial corrigiera en numerosas ocasiones las decisiones de Peinado. El tribunal madrileño cerró varias líneas de investigación, anuló diligencias y terminó reduciendo a dos los delitos por los que Gómez puede ser enviada a juicio, frente a los cinco que llegaron a aparecer en distintas fases de la instrucción.

Su sustituto presenta un perfil eminentemente académico y procesal. Campaner se licenció en Derecho por la Universidad de las Islas Baleares como número uno de su promoción y obtuvo el premio extraordinario. Es máster en Derecho Penal Económico Internacional por la Universidad de Granada y doctor en Derecho Procesal por la Universidad Complutense, con sobresaliente cum laude y premio extraordinario de doctorado.

El abogado ha desarrollado estancias de investigación en la Queen Mary University of London, la Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli y el Instituto Max Planck de Derecho Penal Extranjero e Internacional de Friburgo. También es profesor titular de Universidad e imparte Derecho Procesal Penal en la UIB, en el CES Cardenal Cisneros y en programas especializados de la Universidad Complutense.

Su actividad profesional se ha centrado en procedimientos penales económicos y causas de elevada exposición pública. En el caso Palma Arena consiguió el archivo de investigaciones abiertas contra el entonces concejal de Economía y Hacienda de Palma y contra el asesor fiscal relacionado con la estructura societaria internacional de Iñaki Urdangarin. También logró el archivo de la denuncia presentada por los socialistas baleares contra el actual alcalde de Palma por actuaciones de su etapa como consejero autonómico de Turismo.

Campaner participa además como formador de jueces y fiscales en cursos organizados por el Consejo General del Poder Judicial y el Centro de Estudios Jurídicos. En el 2023 intervino como ponente en un encuentro sobre delincuencia económica de la American Bar Association y en marzo del 2024, con 41 años, fue admitido como académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación.

El nuevo defensor tendrá que asumir de inmediato la respuesta a la acusación popular y decidir si reclama la celebración de la audiencia preliminar. Esa vista constituye el último filtro antes de que Peinado resuelva si dicta el auto de apertura de juicio oral y envía definitivamente a Gómez ante un jurado popular.