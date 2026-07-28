Más de 80.000 hectáreas quemadas en Madrid, Ávila y Castellón

Un hombre, observando ayer uno de los pinares arrasados por el incendio de Burgohondo (Ávila). RAÚL SANCHIDRIÁN | EFE

Los fuegos forestales de Madrid, Ávila y Castellón continuaban en situación de emergencia de interés nacional al cierre de esta edición, mientras que el de Toledo bajó al nivel 2, escenario en el que esta comunidad autónoma asumió la gestión de los trabajos de extinción. A pesar de la mejoría de las últimas 48 horas, la ola de calor que entra hoy amenaza con empeorar la situación. Los tres incendios principales dejaron ya al menos 80.000 hectáreas quemadas y 35.000 vecinos afectados.

En este contexto, el Gobierno declaró 211 zonas afectadas por emergencias catastróficas, cinco de ellas en Galicia —Ponteareas, Padrón, Boborás, Ribas de Sil y Mos—, la mayoría asoladas por incendios. «¿Qué más tiene que pasar, qué más tiene que ocurrir para que todos nos pongamos detrás de ese gran acuerdo de país frente a la emergencia climática?», planteó ayer el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez. El mandatario defendió la firma de un pacto de Estado ante este tipo de catástrofes, aunque de momento afirmó que no llamará al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoo, para abordar la propuesta.

«Pido cooperación y colaboración al conjunto de la sociedad y de la ciudadanía. Sé que han estado esperando mucho tiempo», recordó el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, este martes, cuando anunció el fin de la evacuación en ocho municipios de la comunidad de Madrid (Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Navalagamella, Navas del Rey, Rozas de Puerto Real, Aldea del Fresno, Chapinería y Colmenar del Arroyo) y cinco de Ávila (Fresnedilla, Burgohondo, Higuera de las Dueñas, Pedro Bernardo y Navaluenga sur), según Efe.

En Castellón, el fuego arrasó al menos 8.500 hectáreas y, ayer por la tarde, los vecinos de Vall de Uxó pudieron regresar a sus domicilios, mientras que los de Vilavella permanecían confinados. Por su parte, el incendio de Ávila se consideró el mayor de la historia de España tras calcinar al menos 50.000 hectáreas, a las que se suman las más de 25.000 devastadas en Madrid.

Por otra parte, la Xunta anunció ayer el regreso de los efectivos desplazados a Castilla y León: «O risco de lumes en Galicia mudou, polo que cómpre ter todo o dispositivo despregado sobre o terreo».