Vota y opina: ¿Crees que las administraciones están haciendo lo suficiente en la lucha contra el fuego?

Un área quemada en el Parque Natural del Valle de Irruelas, arrasado por el incendio de Burgohondo, en Ávila RAÚL SANCHIDRIÁN | EFE

Este martes será un día fundamental para luchar contra los incendios, con los focos más alarmantes en Ávila, Madrid y Castellón. Este miércoles, según confirmó la Aemet, dará comienzo una ola de calor que durará hasta el domingo y que situará a casi todo el territorio en un «riesgo extremo» de incendio. En estos momentos, el Ministerio de Interior decretó el confinamiento para Santa María de la Alameda (Madrid) y Las Navas del Marqués (Ávila), lo que elevó a más de 100.000 las personas confinadas y a 30.000 las desalojadas.

España ha movilizado a cientos de bomberos, brigadas forestales, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y, por primera vez, a un equipo multidisciplinar de científicos. Se trata de la primera activación del Grupo de Asesoramiento en Desastres y Emergencias (GADE) formado por expertos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y que ahora, a raíz de los grandes fuegos registrados en Ávila, Madrid, Toledo y Castellón, está trabajando mano a mano con los equipos de extinción para «proporcionar información crítica» sobre el avance de las llamas.

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