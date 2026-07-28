El Tribunal de Cuentas investigará a la Diputación de Badajoz por la creación de los puestos de trabajo tras las condena a David Sánchez

David Sánchez, el hermano menor del presidente del Gobierno, en una imagen de archivo. EUROPA PRESS

El Tribunal de Cuentas admite a trámite y deriva a su Sección de Enjuiciamiento la denuncia interpuesta por el partido político Iustitia Europa por la creación de los puestos de trabajo del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez -—artísticamente conocido como David Azagra— y el exasesor de la Moncloa Luis María Carrero en la Diputación de Badajoz. La Secretaría General del órgano fiscalizador confirmó el traslado de la documentación para dar paso al procedimiento legal y evaluar la presunta responsabilidad contable, una vía a la que también han acudido otras organizaciones como Vox y Hazte Oír.

Esta actuación del Tribunal de Cuentas se enmarca en las consecuencias directas de la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz, dictada el pasado 14 de julio del 2026, con la que se condenó a David Sánchez a nueve años de inhabilitación por prevaricación. En dicha resolución, aunque los magistrados calificaron el proceso de adjudicación como puramente de «escaparate» y las plazas como «innecesarias y vacías de contenido», los magistrados encargados de dictar la providencia rechazaron, como pedían las acusaciones, tener que obligar a los condenados a devolver el dinero a través de la vía penal. El tribunal tomó esta decisión porque no reconoció a los grupos que conformaban la acusación popular la condición de perjudicada por la presunta merma de caudales públicos.

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Ante este rechazo en la vía penal, Iustitia Europa había solicitado al Tribunal de Cuentas que cuantificara e investigara las retribuciones que la institución provincial abonó por estos dos puestos. El objetivo central de la acción legal era exigir el reintegro de los fondos públicos. En su denuncia, el partido cifró en 340.572 euros el dinero que habría percibido el hermano del presidente del Gobierno entre el 2017 y mayo del 2025, y en 427.561 euros la cantidad que habría obtenido Luis María Carrero. Además de los salarios, la formación incluyó en su reclamación las cotizaciones sociales, las dietas, los desplazamientos y los costes adicionales derivados de los empleados públicos que asumieron las verdaderas funciones de ambos investigados.