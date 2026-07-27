Los servicios de extinción buscan controlar el fuego antes de la llegada de la ola de calor

Varios vehículos quemados en el municipio madrileño de Chapinería. Alejandro Martínez Vélez | EUROPAPRESS

Los servicios de emergencias son conscientes de que este martes será un día fundamental para luchar contra los incendios, con los focos más alarmantes en Ávila, Madrid y Castellón. Mañana, según confirmó la Aemet, dará comienzo una ola de calor que durará hasta el domingo y que situará a casi todo el territorio en un «riesgo extremo» de incendio. Un cambio en la meteorología que dificultaría las labores de extinción. El lunes y el martes son dos «ventanas de oportunidad», como remarcó el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, para tratar de controlar las llamas. El Ministerio de Interior decretó el confinamiento para Santa María de la Alameda (Madrid) y Las Navas del Marqués (Ávila), lo que elevó a más de 100.000 las personas confinadas y a 30.000 las desalojadas. A modo preventivo, también suspendió las labores de cosecha con maquinaria agrícola en Madrid, Ávila y Toledo.

Ávila

Esperanza en conseguir perimetrarlo. El incendio que tuvo su origen en el municipio abulense de Burgohondo es el más extenso de toda la serie histórica, con 55.000 hectáreas arrasadas y un perímetro de 160 kilómetros. Activo desde el miércoles, los nuevos vientos del sur servirán para poder perimetrar el siniestro. El director técnico del incendio, Alejandro Peñalvo, destacó —según recoge Europa Press— que existen tres puntos preocupantes. Por un lado, los servicios de extinción trabajan a fondo en el alto de Mijares, en pleno valle del Tiétar, y el municipio de Casillas. El tercer foco no proviene directamente de este incendio, sino de las llamas que llegan desde Madrid y amenazan el término de Cebreros, a 15 kilómetros de la comunidad vecina. Además, la Junta de Castilla y León alertó en X de que existen «niveles de partículas muy elevados» en Ávila capital y en el sur de la provincia, por lo que se recomienda evitar actividades al aire libre y cerrar las ventanas. La alerta afecta especialmente a las personas con enfermedades respiratorias.

Madrid

Atención al pantano de San Juan. El incendio de la sierra oeste de Madrid ya ha penetrado tanto en Castilla-La Mancha como en Castilla y León. Los servicios de extinción se emplean a fondo en el pantano de San Juan, en el pueblo de San Martín de Valdeiglesias, donde existe el riesgo de que las llamas se mezclen con los fuegos de Ávila. El panorama en este espacio, lugar típico de refresco de vecinos de las tres comunidades, es desolador. Muchos negocios, vehículos e incluso un embarcadero han sido pasto de las llamas. La presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró que la situación es «endemoniada» en esta zona. Los bomberos trabajan a fondo al norte del embalse, en el entorno del río Cofio, actualmente seco. El dispositivo pretendió evitar el avance de las llamas hacia el municipio de Valdemaqueda. Sus más de 800 habitantes, hasta este lunes confinados, fueron desalojados por precaución. Según RTVE, los servicios de extinción trataron de evitar que se agravara la afección de las llamas en dos focos, en la Villa del Prado y Aldea de Fresno.

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Castellón

Sin viento, más capacidad de reacción. Esta noche estaba marcada en rojo por los servicios de extinción en el incendio en Vall de Uxó, después de que el viento fuera un importante obstáculo. Las rachas de 30 kilómetros por hora dificultaron sobremanera la lucha contra el fuego, hasta el punto de que lo medios aéreos no pudieron trabajar con normalidad durante la mañana del lunes. El fuego arrasó ya 8.500 hectáreas, según la Generalitat, y cuenta con un perímetro de 72 kilómetros. Mucha de esta superficie pertenece al parque natural de la sierra de Espadán, el segundo más extenso de la Comunidad Valenciana. La previsión era que esta noche cesara el viento y mejoraran las condiciones meteorológicas. El jefe de extinción de este siniestro, Pedro Gil, se mostró optimista: «El dispositivo se dispone a consolidar dos puntos. Aín y Tales y a partir de ahí trabajaremos en todo el frente. Las previsiones son moderadamente optimistas». Estas localizaciones se sitúan más al norte del foco inicial. Gil, además, aseguró que tratarán de aprovechar las dos o tres horas que tendrán de margen para incidir con medios aéreos y consolidar el trabajo de los efectivos terrestres. Al menos 16.000 vecinos permanecen desalojados y cerca de 60.000 confinados, según confirmó el consejero de Emergencias, Juan Carlos Valderrama. La Generalitat anunció posteriormente que mañana a las ocho podrán regresar los residentes de cuatro barrios de la Vall de Uxó. Tanto él como la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, coinciden en que el origen de las llamas fue provocado, aunque la investigación al respecto sigue su curso.

Toledo

Un fuego ya controlado. El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, aseguró que se solicitó un refuerzo a la Unidad Militar de Emergencias (UME) para evitar la reactivación del incendio de Almorox y Villa del Prado. El fuego, que consumió 1.000 hectáreas (la mayoría en Madrid) está ya controlado. De hecho, el presidente autonómico, Emiliano García-Page, solicitó que su comunidad descienda del nivel tres al dos de alerta. Añadió que su comunidad busca generar cortafuegos y barreras que eviten que los otros incendios avancen a su territorio.