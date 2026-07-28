Las secretarias del PSOE revelan que Leire Díez tenía acceso al parking de Ferraz para no dejar rastro de sus visitas

La trabajadora del PSOE, Celia Rodríguez, a su llegada a la Audiencia Nacional, este martes. Eduardo Parra | EUROPAPRESS

Leire Díez se movía con total soltura por el cuartel general de los socialistas. Las trabajadoras de la Secretaría de Organización del PSOE Celia Rodríguez y Covadonga San Pedro declararon este martes ante el juez Santiago Pedraz que Santos Cerdán era quien «siempre» autorizaba la compra de billetes para la también conocida como la Fontanera y su acceso al aparcamiento de la sede de Ferraz. Las dos administrativas situaron así al entonces número tres socialista como la persona de la que partían directamente las órdenes para poner los recursos del partido a disposición de la principal investigada en el caso de las cloacas.

Según fuentes presentes en las comparecencias, Leire Díez utilizó el aparcamiento de Ferraz en más de una decena de ocasiones. En algunas de ellas estacionaba el vehículo en las instalaciones socialistas y abandonaba inmediatamente el edificio para dirigirse a otros puntos de Madrid, sin llegar a subir a las oficinas ni participar en una actividad formal del partido.

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El uso de la plaza permitía a Díez dejar el coche en un recinto privado y evitar que sus movimientos quedaran asociados a una visita registrada en la sede. Bastaba con que enviara un mensaje a las administrativas para que estas avisaran a la garita de seguridad. Rodríguez y San Pedro explicaron que consultaban o ejecutaban la autorización de Cerdán y negaron conocer qué hacía después la exmilitante socialista.

Las testigos aseguraron que se limitaban a realizar labores burocráticas y que desconocían el plan que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil atribuye a Díez y sus colaboradores para obtener información, captar testigos y desestabilizar procedimientos judiciales que afectaban al PSOE, al Gobierno o al entorno de Pedro Sánchez.

También confirmaron que gestionaron varios desplazamientos de Díez con cargo al partido. Cerdán, según su declaración, autorizaba los gastos y ellas tramitaban los billetes mediante la agencia de viajes contratada por el PSOE. Posteriormente remitían las reservas a Díez por correo electrónico o WhatsApp.

Entre esos desplazamientos figura el viaje realizado en abril del 2024 para asistir a una reunión en Ferraz que la UCO sitúa en el arranque de la fase política de la trama. Cuando la agencia advirtió de que Díez no figuraba entre las personas autorizadas y preguntó por el motivo del viaje, San Pedro contestó que se trataba de una orden directa del secretario de Organización y que no sabía nada más.