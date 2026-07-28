Sánchez, sobre Begoña Gómez y David Sánchez: «Se han dedicado toda la vida a prepararse» para sus trabajos

Pedro Sánchez hace balance del curso político desde la Moncloa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido hoy en la Moncloa para afrontar el balance del curso político y ha respondido a las preguntas sobre las investigaciones que rodean al partido y a sus familiares. Ha asegurado respaldar al expresidente Zapatero pero no ser su «portavoz» al ser preguntado por el caso Plus Ultra y respecto a sus familiares investigados: «Begoña Gómez es mi mujer y David Sánchez es mi hermano. Se han dedicado toda la vida a prepararse».

Respecto a la imputación del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por el caso Plus Ultra, ha insistido en que «cuenta con nuestro respaldo —del partido—, respetamos la presunción de inocencia. Estamos en las fases iniciales de la investigación, ya veremos en qué deriva».

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«El expediente de Plus Ultra ha sido examinado. Desde el Gobierno de España defendemos una legalidad absolutamente intachable. Un fondo que permitió la conservación de 60.000 puestos de trabajo. No es un rescate, fue un préstamo», ha defendido.

En cuanto a la investigaciónes a su mujer, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez, ha respondido: «Begoña Gómez y David Sánchez son dos personas que han dedicado toda su vida a trabajar», ha defendido el presidente sobre las causas que implican a su entorno.

«Begoña Gómez y yo nos conocimos cuando teníamos 30 años. Dejó su empresa cuando entré en Moncloa para evitar cualquier conflicto de interés. Era una profesional antes de que yo la conociera. No es mi mujer, es Begoña Gómez», recalcó Sánchez. «¿La pareja de un presidente tiene que renunciar a su carrera profesional? ¿Esa es la España que queremos?», ha sentenciado el presidente.

En relación a su hermano y su cualificación, ha defendido que «David Sánchez es licenciado en Económicas, y en Composición y Dirección de Orquesta por la Universidad de San Petersburgo. Es una persona que ha dedicado toda su vida a trabajar de forma íntegra y a formarse. No es mi hermano solo, es David Sánchez».

El presidente del Gobierno, finalizó el balance al curso político con una defensa a los datos de paro conocidos esta mañana e insistiendo en su voluntad de agotar la legislatura hasta julio del 2027.