Pedro Sánchez insiste al PP en un pacto climático: «¿Qué más tiene que pasar?»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de hacer balance de su curso político. Mariscal | EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha bajado el telón al curso este martes desde el Palacio de La Moncloa con una comparecencia que ha estado marcado por la grave ola de incendios que asola Madrid, Ávila, Toledo y Castellón. El jefe del Ejecutivo ha calificado de «imperativo» alcanzar un gran Pacto de Estado entre Gobierno y comunidades autónomas para blindar la gestión forestal y ha señalado el «negacionismo climático» como «el peor de los combustibles» ante este tipo de catástrofes, tratando de trasladar toda la presión posible al Partido Popular, que por ahora no aboga por esa vía. «¿Qué más tiene que pasar para establecer un pacto contra la emergencia climática?», se ha preguntado.

El secretario general del PSOE ha lamentando la postura de los Ejecutivos autonómicos encabezados por PP y Vox por no mostrar «una voluntad clara y firme de luchar contra la emergencia climática». Tras denunciar que el negacionismo «se está abriendo paso en muchas regiones», el líder del Ejecutivo ha remarcado que «el cambio climático y los incendios no tienen ideología» y ha vuelto a apelar a la unidad de todas las fuerzas políticas. En este sentido, ha recordado la «movilización sin precedentes» iniciada desde el pasado septiembre para impulsar un acuerdo de país en prevención y respuesta, asegurando no tener «ningún problema en hablar» con la oposición para matizar o cerrar de forma definitiva este pacto.

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El líder socialista ha vuelto a subir el tono contra los discursos negacionistas, cargando con dureza contra la «ultraderecha» por obviar la realidad de la crisis climática que, según ha denunciado, agrava drásticamente el impacto de los incendios forestales. Para Sánchez, obviar la evidencia científica no solo dificulta el consenso institucional, sino que vulnera la capacidad del país para articular respuestas efectivas ante catástrofes recurrentes.

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Durante su balance, el secretario general del PSOE ha anunciado formalmente la declaración de zona gravemente afectada para todos los territorios golpeados por las llamas, una medida adelantada por su Gobierno este domingo para agilizar las ayudas. Con una cifra dramática sobre la mesa —más de 170.000 hectáreas calcinadas en lo que va de verano, lo que sextuplica los datos del año anterior—, Sánchez ha lanzado una advertencia directa sobre el impacto de la crisis ambiental.

Asimismo, y más allá de convertir la lucha contra la emergencia climática como el nuevo ariete de batalla contra la oposición, el jefe del Ejecutivo ha aprovechado su balance para ensalzar el rumbo económico del país, defendiendo que «España ha avanzado pese a todos los obstáculos» en un ciclo marcado por las catástrofes naturales, la incertidumbre internacional y las crisis energéticas derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Medio. En este contexto, ha reivindicado que su Gabinete ha tomado «decisiones valientes» para blindar al país ante los shocks externos, recordando medidas como el último paquete de ayudas frente a la guerra de Irán, que supuso una rebaja de 18 céntimos por litro en la gasolina y de 10 en el diésel para «aliviar el bolsillo de las familias».

El jefe del Ejecutivo no ha dudado, como en otras ocasiones desde que es presidente, en contraponer su gestión con la de la etapa anterior a su llegada al poder, asegurando que los recortes y precarización de los derechos de los trabajadores terminó en el 2018, cuando apeó de Moncloa al popular Mariano Rajoy con una moción de censura —el ministro José Luis Ábalos, condenado hoy a 24 años de prisión y a quien Sánchez no ha hecho referencia en su discurso, fue el encargado de pronunciar ese discurso—.

Sánchez ha reivindicado a su Ejecutivo como «el Gobierno de la gente, para la gente», sacando pecho de la intensa actividad legislativa impulsada con la aprobación de «26 normas con rango de ley» en el último semestre, un dato que ha utilizado para defender que la coalición «funciona» y que España se encuentra «mucho mejor» que hace seis años —a pesar de la debilidad parlamentaria que sufre el Gobierno en comparación con la pasada legislatura—. Asimismo, el presidente ha puesto en valor medidas como las bonificaciones al transporte público, destacándolas como una apuesta clave por la movilidad «sostenible» y el alivio de la economía doméstica.

En el apartado económico, el secretario general del PSOE se ha apoyado en los últimos indicadores macroeconómicos para defender la solidez del modelo español, destacando que el país genera en la actualidad «cerca de la mitad de los empleos que se crean en la Unión Europea» y despertando una renovada «confianza de los inversores extranjeros». Sánchez se ha felicitado por los datos de la EPA del segundo trimestre del 2026, los cuales «confirman la aceleración de la creación de empleo» y sitúan la tasa de paro por debajo del 10 %. Tras subrayar que España suma «medio millón de nuevos puestos de trabajo año tras año», el presidente ha insistido en que hoy se genera «más y mejor empleo» concentrado en sectores «de alto valor añadido».