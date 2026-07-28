Los primeros evacuados del incendio en volver a la Vall de Uxó, Castellón: «Huele todo a humo. Tendré que dormir con mascarilla»

Vista general de Onda (Castellón), uno de los municipios afectados por el incendio declarado el pasado sábado en la Vall d'Uixó. Andreu Esteban | EFE

Luis y Andrea, padre e hija, regresan a casa con Johan, el perro que lleva su nombre en honor a Cruyff. «Fue mi padre el que llamó al 112, notó el primer fuego por el crepitar de la madera», señala la joven. «¡Esto es un infierno nos tenemos que ir!», exclamó ella cuando llamó a su progenitor, ya con el segundo incendio, el que ha desatado el caos en la Vall de Uxó (Castellón). Reviven las primeras horas del incendio que devora la Sierra de Espadán y apuntan un dato preocupante: «Hace un par de semanas ya incendiaron justo ahí —señala la chica a unos matojos chamuscados junto a los contenedores-—, pero vino una patrulla de la Policía Local y controlaron las llamas». Lo mismo sucedió con el primer fuego de hace tres días, aunque minutos después hubo otro cuyo desenlace es ya de sobra conocido.

Mientras Luis y Andrea charlan e impiden a Johan robar un trozo de pan de la compra hecha a toda prisa para preparar la cena cuando les han informado de que pueden regresar a casa, viene Carmen, una vecina de ellos: «En la finca no se puede estar. Huele todo a humo, sobre todo en la escalera. Tendré que dormir con mascarilla». Los tres son residentes del barrio de Carbonaire, los primeros en regresar a casa después de que a lo largo de la tarde de este lunes se lograsen al fin avances en la guerra contra el fuego que calcina la Sierra de Espadán. Cerca de allí, en la avenida, una farmacia una jornada laboral normal de espaldas al infierno. En la siguiente bocacalle hay una cinta de la Guardia Civil cortada, testigo del permiso para realojar comunicado a 6.000 vecinos de la Vall de Uxó cuando ya anochecía.

Leer más: Los servicios de extinción buscan controlar el fuego antes de la llegada de la ola de calor

Mientras el sol terminaba de ocultarse, los residentes del barrio de la Vall de Uxó que roza la Sierra de Espadán van llegando por goteo. Algunos muestran en el rostro el cansancio, la tristeza por la joya natural que tardarán años en recuperar y el miedo. Pero lo que da pavor es la zona conocida como Sequieta del Roig y Monte Zamora, totalmente calcinada... excepto una urbanización. La vista es paradisíaca, una estampa perfecta, como si fuera aérea de la Vall de Uxó. Salvo porque la imagen incluye laderas calcinadas y un enigma: «¿Cómo es posible que la zona residencial no haya quedado totalmente arrasada?».

Uno se lo pregunta mientras salva los 2.000 metros que separan el casco urbano de la urbanización, con un desnivel propio de un final explosivo en alto de la Vuelta a España. Infernal. Pero para infierno el que se ha desatado junto a esa carretera. Abres la ventanilla del coche y aún sientes el aliento del diablo: calor que emana de la tierra todavía humeante y el olor a árbol muerto. ¿Cómo es posible que los vecinos de esa zona no hayan encontrado sus inmuebles destrozados por el fuego destructor.

«La casa está bien, no tiene ni rastro de fuego. ¡Ha sido un milagro!», señala Pablo, que baja de copiloto de Darío. Hay vecinos que, pese a haber sido realojados, prefieren pernoctar aún en la casa donde fueron acogidos. Como estos chavales o Jacinto, un comercial recién jubilado: «Si llegamos a perder la vivienda ya no nos la podemos hacer de nuevo. Edificamos esta para mí y esa para mi cuñado». El hombre se marcha al chalé que tiene su suegra en Chilches después de comprobar que el proyecto de su vida sigue en pie: «Está todo lleno de ceniza, pero eso ya es lo de menos». El muro de estos inmuebles está separado por un camino de menos de dos metros de la destrucción más absoluta.

Como Javier Millán, que señala orgulloso el muro que edificó su abuelo en plena ladera: «Lo construyó él, y gracias a esas piedras el fuego paró. Si no llega a estar igual perdemos la casa, tanto la que heredé de él como mis vecinos». El chico heredó la vivienda, que se va arreglando poco a poco. Ese cortafuegos levantado por su antecesor le ha dado una bola extra en ese objetivo vital. Se ha pasado por la parcela a comprobar que todo estaba bien, en su franja y en la de sus vecinos: «Y a por los libros de mi novia, que le encanta leer. Estaba preocupadísima por si los había perdido».

José ha estado refrescando la valla de su chalé y el camino con el agua de la manguera, y ahora pelea para sacar ceniza de la piscina. Mientras, su mujer, con problemas respiratorios, ventila la casa con una mascarilla. Ellos han decidido que vuelven a su hogar. Saben que tendrán que limpiar a fondo en los próximos días, pero después de casi tres días desalojados, han constatado que como en casa, en ningún sitio. No saben si hallar el inmueble intacto ha sido un milagro, pero José arroja algo de luz y habla de unos ángeles guardianes: «La UME estuvo trabajando aquí todo el día, gracias a ellos todo esto está así».

Más de 400 efectivos de diferentes cuerpos, entre dependientes de la Generalitat valenciana, el Gobierno, o las Diputaciones de Castellón y Valencia trabajan para que las 10.000 personas que seguían desalojadas al cierre de esta edición puedan regresar al fin a casa. Aunque lo que vean les parta el alma. «Voy a tardar asumir que nuestro monte por el que entreno todos los días ha quedado arrasado. Va a costar mucho recuperarlo», lamenta Sergi. Para otros la angustia no ha terminado y aún se estremecen lo que se van a encontrar a su regreso. Ya entrada la noche, un hombre llora ante dos agentes en el Puesto de Mando Avanzado pidiendo que le permitan acceder al lugar donde están —quiere creer que sea en presente— sus animales.