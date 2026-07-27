PP y Vox superarían los 200 escaños en unas generales, según dos sondeos

El presidente de Vox, Santiago Abascal, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, durante la visita del papa León XIV al Congreso el 8 de junio del 2026 Eduardo Parra

El PP y Vox estarían en disposición de superar ampliamente la mayoría absoluta, situándose incluso por encima de los 200 escaños en el Congreso y superando el 50 % de los votos entre ambas formaciones. Así lo reflejan dos sondeos publicados este lunes sobre unas hipotéticas elecciones. Según el de Sigma Dos, tras las últimas revelaciones sobre el caso Zapatero el PSOE se situaría en sus peores cifras de la legislatura, con un 26,1 %s y entre 104 y 109 escaños. Solo en febrero había alcanzado un resultado tan bajo para esta encuestadora.

El PP ganaría las elecciones con un 32,8 % y entre 138 y 143 diputados. El porcentaje estaría por debajo del 33,1 % que consiguió en el 2023, aunque entonces se quedó en 137 escaños. El bloque de la derecha se dispara, sin embargo, porque Vox subiría hasta el 17,3 %, con entre 58 y 61 actas. En el mejor escenario para la derecha, ambas formaciones alcanzarían los 204 escaños y, en el peor, se quedarían en 196.

Retrocesos de Sumar y Podemos

En la izquierda, Sumar se quedaría en el 7,4 % y entre 11 y 12 escaños, cuando en las últimas elecciones se hizo con 31 actas y el 12,3 % de los votos. Aún peor es el escenario para Podemos, que bajaría al 3 % y lograría un único diputado. Según este sondeo, el BNG obtendría el 0,8 %, subiendo así dos décimas respecto al resultado del 2023, con opciones de alcanzar los dos diputados.

La encuesta del Instituto DYM es aún más favorable para la derecha. El PP ganaría con entre 145 y 149 escaños y un 34,9 % de los votos. Vox subiría al 16,5 %, con entre 55 y 57 actas. Incluso en el peor de los pronósticos, alcanzarían los 200 diputados. El PSOE se quedaría en el 27 %, con entre 104 y 108 escaños. En esta encuesta, Sumar obtendría el 3,8 % y entre 5 y 6 actas. Podemos, que superaría a Sumar al llegar al 4,1 %, solo aspiraría, sin embargo, a entre 3 y 4 escaños. En el mejor de los casos, ambas formaciones reunirían diez actas, cuando en el 2023, junto, obtuvieron 31.