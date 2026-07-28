El PP tacha de «triunfalismo insultante» el resumen del curso político de Pedro Sánchez

El secretario general del PP, Miguel Tellado, en una rueda de prensa en A Coruña. MONCHO FUENTES / EFE

El PP reaccionó con dureza al balance del curso realizado por Pedro Sánchez. El secretario general de los populares, Miguel Tellado, lo tachó de «triunfalismo insultante», propio, según dijo, de alguien que «vive completamente fuera de la realidad, inmerso en una burbuja de mentiras, privilegios y corrupción». Destacó el «drama» que sufren los españoles para acceder a una vivienda, el «imparable» encarecimiento de los precios y el hecho de que los servicios públicos sean «cada vez más deficientes».

Para el PP, el balance real del jefe del Ejecutivo «se resume en dos datos: tres condenas en ocho meses y cero presupuestos en cuatro años». Es decir, un «combo de corrupción integral y parálisis política», apostilló Tellado, quien aseguró que «el tiempo de Sánchez se acaba» y que «la cuenta atrás del cambio está activada». Según los populares, el jefe del Ejecutivo está «cada día más solo en la calle, en el Parlamento y acorralado en los tribunales».

Auguró, por ello, que el próximo curso político será el de «las elecciones del cambio» y el del inicio de «la reconstrucción nacional», liderada por un Gobierno presidido por Alberto Núñez Feijoo.

Vox se centra en la vivienda

En Vox fueron igualmente críticos con el balance ofrecido por el presidente del Gobierno. Los de Santiago Abascal centraron sus ataques en la política de vivienda defendida por Sánchez, que, según aseguraron, consiste en una «propaganda» detrás de la cual «solo hay miseria para el pueblo español». En un mensaje en la red X, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, indicó que, tres años después de la aprobación de la ley de vivienda, «la oferta de alquiler en Barcelona se ha desplomado». Según sus datos, en el 2023 había 813.850 viviendas en alquiler y, a finales del 2025, quedaban 683.920, lo que supone un 16 % menos.

«El resultado está a la vista: castings inmobiliarios para alquilar un piso, meses de fianza por adelantado, avales, contratos indefinidos y decenas de personas compitiendo por cada vivienda», señaló Garriga, quien añadió que «las leyes no derogan la oferta y la demanda» e «ignorarlas solo empeora el problema».