Los Mossos investigan la muerte violenta de una mujer en el distrito de Sant Martí de Barcelona

Imagen de archivo de una patrulla de los Mossos d'Esquadra del 2024. Alberto Estévez | EFE

La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra está investigando la muerte violenta de una mujer este martes por la tarde en el distrito de Sant Martí de Barcelona, explican en un comunicado. Los agentes han recibido aviso sobre las 19.47 horas por una agresión en un domicilio de la calle Andrade y, al desplazarse al lugar, han localizado a una mujer herida de gravedad que, tras ser atendida por los servicios de emergencia, han confirmado su muerte, según Europa Press.

Fuentes policiales han explicado a El Periódico que la víctima habría sufrido una agresión con arma blanca y que estarían sus hijos en la vivienda cuando se produjo el ataque. Después de realizar el crimen, el sospechoso, de origen sudamericano, ha escapado en coche, aunque los agentes sospechan que después lo ha dejado y ha seguido su huida a pie. Los Mossos han establecido un dispositivo para atraparlo.

La DIC se ha hecho cargo del caso para esclarecer las circunstancias de la muerte y determinar las causas, indica el mismo comunicado, aunque se trata como un crimen machista.