El Gobierno indulta parcialmente a la expresidenta del Parlament Laura Borràs, condenada por corrupción

Laura Borràs, tras una vista en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el pasado febrero Quique García | EFE

El Consejo de Ministros ha concedido este martes un indulto parcial a la expresidenta del Parlamento de Cataluña Laura Borràs, exdirigente de Junts, condenada por corrupción por las irregularidades cometidas en la adjudicación de contratos durante su etapa al frente de la Institució de les Lletres Catalanes.

La medida de gracia conmuta la pena de cuatro años, seis meses y un día de prisión por otra de dos años. El Gobierno mantiene el resto de la condena, incluida la multa y la pena de inhabilitación de cuatro años y un día, según la nota difundida por el Ministerio de Justicia.

El Ejecutivo ha aprobado el indulto en los términos planteados por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el órgano que juzgó y condenó a Borràs. La propia sala sostuvo en su sentencia que la pena de prisión resultaba «desproporcionada y excesiva».

El TSJC condenó en marzo del 2023 a la entonces presidenta de Junts por fraccionar contratos de la Institució de les Lletres Catalanes para favorecer a un conocido. Según la sentencia, Borràs adjudicó de manera irregular 18 contratos menores por un importe global cercano a los 335.000 euros cuando dirigía el organismo cultural de la Generalitat.

Los jueces consideraron acreditado que las adjudicaciones se dividieron de forma artificial para eludir los procedimientos ordinarios de contratación pública. El tribunal descartó, sin embargo, que Borràs obtuviera un beneficio económico personal y dejó planteada desde la propia sentencia la posibilidad de que el Gobierno redujera la pena de cárcel mediante un indulto parcial.

El Tribunal Supremo confirmó en febrero del 2025 la condena por los delitos de prevaricación y falsedad documental. También rechazó que los hechos pudieran beneficiarse de la ley de amnistía al entender que se trataba de una condena vinculada a un delito de corrupción.

Leer más: Borràs reclama que se paralice su ingreso en prisión

Tras la resolución del Supremo, el TSJC acordó suspender el ingreso de Borràs en prisión hasta que el Consejo de Ministros resolviera la petición de indulto. La Fiscalía había respaldado la medida de gracia al compartir que la duración de la pena privativa de libertad era excesiva en atención a las circunstancias concretas del caso.

La reducción de la condena a dos años abre ahora la posibilidad de que Borràs no llegue a ingresar en prisión. La suspensión de la ejecución de la pena, no obstante, corresponde al tribunal sentenciador y deberá resolverse conforme a los requisitos previstos en el Código Penal.

Otros cuatro indultos parciales

El indulto de la expresidenta del Parlament es solo uno de los cinco aprobados este martes por el Gobierno. El Consejo de Ministros también ha concedido una medida de gracia parcial al artista y gestor cultural Natalio Grueso, condenado a ocho años de prisión, ocho de inhabilitación y una multa.

En su caso, el Ejecutivo perdona la pena de cárcel pendiente de cumplimiento, pero mantiene el resto de la condena. Justicia atribuye la decisión a motivos humanitarios relacionados con su estado de salud y recuerda que la petición había sido promovida por numerosos artistas y profesionales del sector audiovisual.

Del mismo modo, el Consejo de Ministros ha acordado indultar parcialmente al exalcalde de Linares, Juan Fernández Gutiérrez, condenado por un delito de malversación de caudales públicos. Con ello, se conmuta la pena de prisión impuesta de tres años por otra de dos años, si bien se mantiene la pena de inhabilitación de siete años. La solicitud contaba con el informe favorable del tribunal sentenciador, el aval del grupo popular y el grupo socialista de Linares, el apoyo del Ayuntamiento de esta localidad y el de una asociación vecinal que recabó una cifra relevante de firmas a su favor en el municipio.

Por último, el Gobierno ha aprobado indultar también parcialmente a dos ciudadanos particulares condenados por delitos contra la salud pública a las que se les conmutarán las penas de tres y cuatro años y medio de prisión por una de dos años. Las dos personas contaban con informes favorables de los tribunales sentenciadores y del Ministerio Fiscal.