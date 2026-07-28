Un fuego en Portugal, fuera del control de los bomberos

Brais Suárez
Brais Suárez OPORTO / E. LA VOZ

ESPAÑA

Los vecinos de la Guarda colaborando este martes en las tareas de extinción.
Los vecinos de la Guarda colaborando este martes en las tareas de extinción. MIGUEL PEREIRA DA SILVA | EFE

Las elevadas temperaturas han provocado la aparición de hasta 60 pequeños focos en la mitad norte del país

28 jul 2026 . Actualizado a las 20:46 h.

De los 50 focos declarados este lunes en Portugal, solo uno escapaba este martes al control de los bomberos. Este incendio fue el que más recursos concentró a lo largo de este martes, cuando los vientos erráticos provocaron que dos de sus frentes se volvieran incontrolables. El fuego de Guarda, situado a 20 kilómetros de la frontera con Castilla y León, creció hasta obligar al desalojo de varias casas en la zona de Pinhel y al corte de la A-52 y la N-16. Al final del día, más de 600 efectivos trabajaban en su extinción con el apoyo de unos 200 vehículos.

Durante la mañana de ayer, se logró controlar los fuegos más próximos a la frontera gallega, en Braga y Bragança, pero, como en la víspera, las elevadas temperaturas provocaron la aparición de hasta 60 pequeños focos en la mitad norte del país, con especial intensidad en Vila Real, y Santarém.

Las autoridades no ocultaron su preocupación por los incendiarios y la policía comunicó que este año ya arrestó a 155 personas como sospechosas de este delito.