Un fuego en Portugal, fuera del control de los bomberos

Los vecinos de la Guarda colaborando este martes en las tareas de extinción. MIGUEL PEREIRA DA SILVA | EFE

De los 50 focos declarados este lunes en Portugal, solo uno escapaba este martes al control de los bomberos. Este incendio fue el que más recursos concentró a lo largo de este martes, cuando los vientos erráticos provocaron que dos de sus frentes se volvieran incontrolables. El fuego de Guarda, situado a 20 kilómetros de la frontera con Castilla y León, creció hasta obligar al desalojo de varias casas en la zona de Pinhel y al corte de la A-52 y la N-16. Al final del día, más de 600 efectivos trabajaban en su extinción con el apoyo de unos 200 vehículos.

Durante la mañana de ayer, se logró controlar los fuegos más próximos a la frontera gallega, en Braga y Bragança, pero, como en la víspera, las elevadas temperaturas provocaron la aparición de hasta 60 pequeños focos en la mitad norte del país, con especial intensidad en Vila Real, y Santarém.

Las autoridades no ocultaron su preocupación por los incendiarios y la policía comunicó que este año ya arrestó a 155 personas como sospechosas de este delito.