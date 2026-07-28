La empresa de las hijas de Zapatero bate todos sus récords de facturación en pleno caso Plus Ultra

Una de las hijas del expresidente de José Luis Rodríguez Zapatero a la salida de las oficinas de su empresa Gustavo Valiente | EUROPAPRESS

La agencia de publicidad de Laura y Alba Rodríguez Espinosa cerró el 2025 con los mejores resultados desde su constitución. Whathefav facturó 570.202,88 euros y obtuvo un beneficio neto de 157.842,76 euros, según las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil. Las ventas crecieron un 20,9 % respecto al ejercicio anterior y las ganancias avanzaron un 25,6 %. La cifra de negocios acumulada por la agencia desde el 2020 asciende ya a 2,16 millones de euros. La progresión ha sido continua: Whathefav ha incrementado sus ingresos en todos los ejercicios de los que existen cuentas disponibles y ha más que duplicado su tamaño desde el 2021.

Las cuentas fueron formuladas por las dos hijas de José Luis Rodríguez Zapatero el 31 de marzo del 2026. La junta general las aprobó el 30 de junio, doce días después de que el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama acordara investigarlas en la causa de Plus Ultra. La documentación para su depósito fue firmada el 21 de julio, cuando la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal ya había registrado la sede de la empresa y volcado los correos electrónicos de sus trabajadores.

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La evolución de los gastos ayuda a entender la dimensión real de Whathefav. La empresa gastó 162.834 euros en personal durante el 2025, apenas un 5,6 % más que el año anterior, mientras que los otros gastos de explotación aumentaron con mucha más fuerza, hasta 197.614 euros. Aun así, el crecimiento de los ingresos permitió que la sociedad cerrara el año con un margen elevado: de los 570.203 euros facturados, 157.843 quedaron como beneficio limpio.

Whathefav es una pequeña agencia de publicidad y relaciones públicas fundada en el 2019 y controlada por las dos hijas del expresidente del Gobierno. Laura y Alba Rodríguez Espinosa figuran como administradoras solidarias. La sociedad fue inscrita en el Registro Mercantil de Madrid el 9 de septiembre de aquel año y declara como actividad principal los servicios de publicidad, relaciones públicas y similares. No pertenece a ningún grupo empresarial.

Su estructura sigue siendo reducida. La plantilla media del 2025 fue de 5,88 personas y al cierre del ejercicio tenía cinco trabajadores fijos, dos hombres y tres mujeres. Pese a ese tamaño, la agencia ha mantenido una senda de crecimiento continuado y en el 2025 volvió a batir sus propias marcas de facturación y beneficios.

Las hermanas optaron esta vez por no retirar dinero de la empresa. Todo el beneficio del 2025, los 157.842 euros, se destinó a reservas voluntarias. Un año antes habían repartido 50.000 euros en dividendos y habían dejado dentro de la sociedad los otros 75.639 euros ganados durante el 2024. La decisión permite a Whathefav reforzar sus recursos propios en pleno desarrollo de la investigación judicial.

El balance, sin embargo, refleja un cambio llamativo. Whathefav terminó el 2025 con casi 198.100 euros pendientes de cobrar de sus clientes, frente a los 50.617 euros del año anterior. En doce meses, esa cantidad prácticamente se multiplicó por cuatro. Al mismo tiempo, el dinero disponible en caja y cuentas bancarias bajó de 134.069 a 88.944 euros. Es decir, la empresa facturó y ganó más, pero acabó el año con una parte mucho mayor de sus ingresos todavía sin cobrar.

Las cuentas abreviadas no permiten saber quiénes eran esos clientes ni qué trabajos generaron las cantidades pendientes. Tampoco incluyen un informe de auditoría ni desglosan el origen concreto de los 570.203 euros ingresados durante el ejercicio. Esa falta de detalle cobra especial importancia porque la actividad de Whathefav está ya bajo el foco del juez José Luis Calama.

La investigación judicial atribuye a Whathefav la recepción de 985.219 euros procedentes de cuatro empresas vinculadas a la causa: 561.440 euros de Inteligencia Prospectiva, 239.755 de Análisis Relevante, 171.727 de Gate Center y otros 12.297 euros de Thinking Heads. Calama investiga si las facturas emitidas bajo conceptos genéricos respondieron a servicios reales o si la agencia desempeñó una función de recepción y redistribución de fondos hacia el entorno familiar del expresidente.

La principal línea de investigación se refiere a Análisis Relevante, la consultora de Julio Martínez Martínez, supuesto testaferro del expresidente. El empresario declaró ante Calama que las hijas de Zapatero se encargaron inicialmente de maquetar informes y presentaciones, pero admitió que desde el 2022 continuaron recibiendo una iguala mensual de unos 3.000 euros aunque esos trabajos ya no se realizaban. Durante el interrogatorio, el juez cuestionó que unas tareas de diseño justificaran los cerca de 240.000 euros abonados por Análisis Relevante entre el 2020 y el 2025.

Zapatero ha rechazado esa versión. En su primera entrevista tras ser imputado sostuvo que sus hijas hicieron trabajos reales y anunció que aportarán al procedimiento los contratos y la documentación necesaria para acreditarlos. También pidió revisar las cifras manejadas en la investigación y defendió que Whathefav es una empresa con actividad efectiva.