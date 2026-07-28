Decretan el fin de la evacuación de ocho municipios en Madrid y cinco en Ávila

1/14 Incendio en Castellón Andreu Esteban | EFE 2/14 Imagen aérea del incendio de Castellón Andreu Esteban | EFE 3/14 Una furgoneta calcinada en Castellón Manuel Bruque | EFE 4/14 Algunos bomberos trabajan para apagar el fuego en Castellón Andreu Esteban | EFE 5/14 Imagen de los efectos provocados por los incendios en Navalcarnero, Madrid Borja Sánchez-Trillo | EFE 6/14 Vista general de los montes que rodean uno de los pueblos afectados por las llamas en Castellón Manuel Bruque | EFE 7/14 El Parque Natural del Valle de Iruelas, arrasado por los incendios en Ávila RAÚL SANCHIDRIÁN | EFE 8/14 Una de las muchas zonas afectadas por los incendios en Ávila RAÚL SANCHIDRIÁN | EFE 9/14 Vista general de Ávila y su mala calidad del aire por los incendios RAÚL SANCHIDRIÁN | EFE 10/14 Una de las zonas de acogida de los miles de desalojados por los incendios en Ávila Juanma Jiménez | EUROPAPRESS 11/14 Vista general de uno de los pueblos afectados por las llamas en Castellón Manuel Bruque | EFE 12/14 Vista general de uno de los pueblos afectados por el incendio de Castellón Manuel Bruque | EFE 13/14 Así ha quedado uno de los municipios afectados por las llamas en Castellón Manuel Bruque | EFE 14/14 Algunos vecinos han regresado a sus hogares, arrasados por el incendio en Castellón Manuel Bruque | EFE

El Ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha acordado el fin de la evacuación, a partir de las cinco de la tarde de este martes, de ocho municipios de la Comunidad de Madrid —Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Navalagamella, Navas del Rey, Rozas de Puerto Real, Aldea del Fresno, Chapinería y Colmenar del Arroyo— y cinco en la provincia de Ávila —Fresnedilla, Burgohondo, Higuera de las Dueñas, Pedro Bernardo y Navaluenga sur—.

Además, el Ministerio del Interior ha establecido el fin del confinamiento, igualmente a partir de las cinco de la tarde, en gran parte de dos municipios de la Comunidad de Madrid y en dos de la provincia de Ávila. De la Comunidad de Madrid son Villa del Prado, excepto la urbanización del Encinar del Alberche, que permanece evacuada, y San Martín de Valdeiglesias, salvo las urbanizaciones Costa de Madrid, San Ramón, Javacruz, La Javariega y Veracruz, que siguen evacuadas. Los de la provincia de Ávila son Navaluenga centro y Navas del Marqués.

Ávila y Madrid

Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado tras la reunión celebrado en el Centro de Coordinación Operativa (Cecop), que el resultado del trabajo de todas las fuerzas de extinción durante esta madrugada invita al optimismo en la zona norte del pantano de San Juan y en las inmediaciones de Valdemaqueda (Comunidad de Madrid), aunque sin hablar de una estabilización próxima.

«Estamos en este momento conteniendo el fuego. Todavía la estabilización la tenemos en un futuro, esperemos que sea un futuro próximo, pero estamos conteniendo el incendio y se está trabajando para, realmente, ese avance de esta madrugada consolidarlo, tanto por vía aérea como por vía terrestre», ha dicho en el puesto de mando de Navalcarnero, en Madrid. Grande-Marlaska ha asegurado que los focos de Casillas y Mijares, en Ávila, «también han evolucionado positivamente».

Respecto al fin de la evacuación y del confinamiento en municipios de la Comunidad de Madrid y de Ávila, ha comentado que continúa «la evaluación del resto de localidades sobre las que pesa bien la evacuación o bien el confinamiento». Ha recordado a los desalojados que vuelven «a una situación que ha sido realmente damnificada por una emergencia», por lo que ha solicitado que «tomen medidas de autoprotección por esas mismas razones, como mascarillas».

Este miércoles comienza en España una nueva ola de calor, la cuarta del verano, que podría complicar los trabajos, aunque Grande-Marlaska ha señalado que tampoco ha existido «climatología mínimamente favorable o beneficiosa para nuestros intereses» en los días previos.

«Nuestra preocupación es seguir consolidando el incendio y llegar a su estabilización, y en eso es en lo que estamos empleando todo nuestro esfuerzo, independientemente de que tenemos una situación climatológica difícil», ha añadido.

Asimismo, el ministro ha calificado de bulo que España haya perdido capacidad de extinguir incendios. «No sé de dónde viene ese bulo porque es absolutamente falso. Cada vez tenemos más medios en España, cada vez tenemos más medios en la Unión Europea y cada vez tenemos un sistema nacional de protección civil mucho más fuerte», ha afirmado.

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Castellón

El diputado de Bomberos de la Diputación de Castellón, David Vicente, ha advertido este martes de que el incendio de la Vall de Uxó continúa «muy activo» y se afronta una tarde «larga y complicada» por la orografía del terreno y las condiciones meteorológicas, con todo el dispositivo aéreo funcionando sin descanso.

Vicente, en una atención a los medios de comunicación en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) en La Vall de Uxó, ha explicado que el incendio sigue «muy activo» y a mediodía se han producido varias reproducciones en los diferentes frentes y se está trabajando en ello «de manera incansable». Hasta el momento, el fuego ha arrasado 8.500 hectáreas.

Se trata de un incendio «muy complejo», ha señalado el diputado provincial, en el que se está intentando «adelantar al incendio e ir por delante de él», pero «en estos momentos —ha añadido— ya nos está haciendo casi ir por detrás».

La tarde, ha indicado, «se prevé muy larga» y están volando los medios aéreos que son de gran ayuda para combatir las llamas pero «la situación sigue siendo complicada». El dispositivo está funcionando en su totalidad después de una mañana en la que el humo ha impedido trabajar a los medios aéreos al 100 %.

En este sentido ha explicado que la orografía del terreno es «muy complicada» y «las condiciones meteorológicas tampoco están ayudando». Los técnicos están valorando esa meteorología para adaptar las técnicas de extinción a las circunstancias cambiantes.

El viento ha aumentado y de cara al fin de semana viene una ola de calor que «todo lo complica». «Estamos tratando de hacernos con él lo antes posible», dice, por ello, Vicente. En estos momento preocupan los avances que pueda haber en Alcudia de Veo y Tales, ya que ahí es donde el incendio «tiene más continuidad y más masa forestal y es donde se está trabajando intensamente», aunque se trabaja en todo el perímetro.

David Vicente ha celebrado el hecho de que los vecinos de La Vall de Uxó hayan podido regresar a sus domicilios, así como los de Vilavella —que están ahora confinados—, pero «es un incendio muy complicado» y se ha de seguir trabajando.

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha mantenido una reunión con los consejeros de Sanidad y de Servicios Sociales para coordinar el regreso ordenado de las personas desalojadas por el incendio de la Vall de Uxó (Castellón) a sus viviendas y a los centros sociales en los que residen.

Según informa la Generalitat en un comunicado, se ha establecido un dispositivo especial formado por Policía Local, Guardia Civil, Policía de la Generalitat y Cruz Roja para que el regreso de los vecinos de la Vilavella a sus domicilios se realice en las mejores condiciones.

Asimismo, se ha analizado la situación de los internos de la residencia de la Vall, para lo que se requiere de una operación especial y coordinada, con ambulancias, sanitarios y otros medios de transporte.

173.651,46 hectáreas arrasadas en España

En lo que va de año, la superficie quemada asciende ya a 173.651,46 hectáreas, casi seis veces más que en el mismo período del 2025 —29.817 hectáreas—, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco).

Además, se contabilizan 35 grandes incendios forestales en el país, frente a los 7 identificados durante el mismo tramo en 2025.