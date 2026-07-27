Avalan al juez que rechazó investigar si Leire Díez maniobró en el caso de David Sánchez

La exmilitante socialista Leire Díez en una imagen de archivo donde atiende a los medios de comunicación tras darse de baja del PSOE. Chema Moya

La Audiencia Provincial de Madrid ha avalado la decisión del juez de Plaza de Castilla que investiga a Leire Díez de no incorporar a su causa una querella para indagar si la exmilitante socialista habría maniobrado contra la jueza de Badajoz que procesó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. Los magistrados rechazan el recurso presentado por Hazte Oír contra el auto dictado en enero por el juez Arturo Zamarriego, que investiga a Díez, al empresario Javier Pérez Dolset y al periodista Pere Rusiñol por los presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias, por supuestas maniobras contra jueces, fiscales y mandos de la Guardia Civil.

Se trata de una causa diferente de la que se sigue contra Díez en la Audiencia Nacional. Zamarriego prorrogó recientemente la instrucción porque está a la espera de un informe de la policía, tras cuya recepción decidirá si se inhibe en favor del juez de la Audiencia Nacional que investiga, a su vez, hechos similares.

En el auto de enero, que ahora avala la Audiencia madrileña, Zamarriego revocó su decisión inicial de incorporar a la causa la querella interpuesta por Hazte Oír para investigar si Leire Díez y el exjuez Luis Sáenz de Tejada maniobraron contra la magistrada de Badajoz Beatriz Biedma. Argumentó que esta querella no tiene conexión con su investigación.

No hay «conexidad»

Zamarriego sostuvo que «no concurren ninguno» de los requisitos previstos en la ley para asumir la investigación iniciada por un juzgado de Badajoz, al que devolvió la querella.

Ahora, la Audiencia Provincial rechaza el recurso de Hazte Oír, basado en que hubo errores al valorar la conexidad delictiva, ya que, según la asociación, existe «una unidad de acción y un plan criminal único gestado y dirigido desde Madrid». La Fiscalía se mostró contraria al recurso porque «solo serviría para formar una macrocausa» excesivamente vaga y amplia.

La Audiencia concluye que «en este momento procesal no puede apreciarse que exista la pretendida conexidad», ya que se trata de «delitos de distinta naturaleza», sin que se prevea útil una investigación conjunta de uno y otro.