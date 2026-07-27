La vida de los desalojados: «Aquí tengo todo lo que necesito, pero estoy agotada y quiero volver a mi casa»

Desalojados por los incendios que afectan a Madrid, en el polideportivo de La Chopera, en Villamanta Alejandro Martínez Vélez | EUROPA PRESS

Las cifras de la oleada de incendios que vive España marean. Miles de hectáreas arrasadas por el fuego y millares de personas que tuvieron que salir de sus casas con lo puesto ante la virulencia de las llamas. Más de 100.000, solo en los incendios registrados en Madrid, Ávila y Castellón.

El esfuerzo logístico de las administraciones implicadas está siendo enorme para atender las necesidades básicas de los afectados. Se han habilitado en un tiempo récord todo tipo de instalaciones para dar cobijo a los que se vieron obligados a escapar del fuego. Es el caso de alrededor de 400 vecinos de algunos de los municipios afectados por los incendios que azotan la sierra oeste madrileña que se encuentran acogidos en tres puntos diferentes habilitados en Móstoles, donde agradecen el trato del personal municipal, servicios de emergencia y voluntarios, aunque reconocen comenzar a sentir el cansancio: «Tantos días ya pesan», señalan a Europa Press. Muchos de ellos llevan ya cuatro días en el pabellón Paco Sedano, donde se encuentran familias procedentes de Cadalso de los Vidrios y Fresnedilla de la Oliva, principalmente, y algunas, de Navas del Rey y Colmenar del Arroyo. Allí, el consistorio, en colaboración con Cruz Roja, proporciona alimentos, medicamentos, kits de higiene femenina y comida para bebés y mascotas. Incluso hay animación para los más pequeños y atención psicológica a disposición de los usuarios del punto de acogida. Manuel, vecino de Fresnedillas, reconoce sentirse «un poquito cansado», pero «tranquilo» al conocer que su casa no fue pasto de las llamas y agradece el «buen trato» recibido en el pabellón. «Es una gente muy solidaria con nosotros. No ha faltado nada y estamos bien atendidos», afirma. Mina, otra vecina de Fresnedillas, que llegó con su bebé de pocos meses, reconoce que los dos primeros días fueron «muy difíciles» para el niño a pesar de que los servicios municipales le consiguieron «todo lo necesario», como comida y pañales. «Aquí tengo todo lo que necesito, pero estoy agotada. Quiero volver a mi casa», dice entre lágrimas.

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Es difícil encontrar una crítica hacia los voluntarios y el personal que trabaja para atender estos refugios temporales. También hay gestos solidarios como el del chef abulense Carlos Casillas, el cocinero más joven de España en conseguir una estrella Michelin, que cerró su restaurante para repartir 18.000 comidas a bomberos, desalojados, voluntarios y personal de emergencias que trabajan en el incendio forestal de la provincia de Ávila.

El millar de personas realojadas de Talavera de la Reina lleva menos tiempo en las instalaciones municipales que sus compañeros de la sierra madrileña: solo dos días, que se están viviendo entre la incertidumbre y el agradecimiento a sus cuidadores. Reconocen, como Juan, que su cabeza está en las viviendas que han tenido que abandonar. La psicóloga Yanira Morrón les ayuda a rebajar «la tensión y la incertidumbre» que padecen. Todos esperan regresar cuanto antes.