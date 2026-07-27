La superficie quemada por incendios en España sube a 172.400 hectáreas, 20.000 más que ayer

Terreno quemado en Chapinería, Comunidad de Madrid. Alejandro Martínez Vélez | EUROPAPRESS

La superficie forestal afectada por los incendios desde comienzos de año en España asciende ya a 172.396,10 hectáreas, cerca de 20.000 hectáreas más que las contabilizadas este domingo y casi seis veces las 29.817 registradas durante el mismo período del 2025. Según la última actualización del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) hecha pública este lunes, hasta el 27 de julio se han producido además 35 grandes incendios forestales (GIF), tres más que los contabilizados un día antes y frente a los once registrados en las mismas fechas del pasado año.

De este modo, el número de grandes incendios forestales, aquellos que superan las 500 hectáreas afectadas, se ha multiplicado por más de tres respecto al 2025. La actualización llega después de varias jornadas marcadas por grandes incendios en distintos puntos del país, especialmente en Ávila, la Comunidad de Madrid, Toledo y Castellón. Los datos son provisionales y corresponden al período comprendido entre el 1 de enero y el 27 de julio del 2026.

Leer más: El fuego de Ávila es ya el mayor de la historia de España y el de Castellón crece sin control

Incendios Ávila y Madrid

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha señalado este lunes que hay «control sobre la emergencia» de los graves incendios que están afectando a la provincia de Ávila y la Comunidad de Madrid aunque reconoce que avanzan «despacio» en la lucha contra el fuego porque las condiciones climáticas «no están ayudando».

Leer más: El Gobierno abre la vía para pedir ayudas por los incendios, pero afectados del 2025 en Galicia no cobraron aún

En ese sentido ha subrayado que este lunes y martes serán «centrales» en las labores de extinción de estos incendios porque a partir del miércoles 29 de julio las condiciones climáticas «van a cambiar» y serán aún más desfavorables para actuar contra el fuego.

En declaraciones a los medios desde el puesto de mando avanzado en Navalcernero (Madrid) ha recalcado que hay casi 3.000 efectivos trabajando en todo el marco del incendio y casi un millar de medios terrestres fluviales y aéreos.

«Hay que ser positivos, estamos trabajando, tenemos control sobre la emergencia y tenemos los medios, pero también hay que reconocer que vamos despacio porque las circunstancias climatológicas no están ayudando en absoluto».

El incendio declarado el pasado miércoles por la mañana en Burgohondo (Ávila), el más devastador en España desde que se tienen registros, cumple este lunes cinco días con 40.000 personas desalojadas en dieciséis municipios, un perímetro de 160 kilómetros y una situación de leve mejoría pese a los sustos que el viento ha provocado durante esta madrugada.

Hasta las cinco de la mañana las condiciones no han sido tan favorables debido a la fuerza del aire que ha provocado pequeños saltos de línea en la zona oeste del fuego, donde está situada la cola del incendio, en la zona de Mijares y Gavilanes; y también en el sector sur, en Casavieja, La Adrada, Sotillo y Piedralaves, entre otros municipios.

El último sector afectado por el viento esta madrugada ha sido el situado entre el pantano de San Juan, en la Comunidad de Madrid, y el área próxima a El Tiemblo (Ávila) donde el aire ha provocado pequeños brotes y reactivaciones ya bajo control. A partir de las cinco de la madrugada la situación del viento ha mejorado, ha informado la Delegación del Gobierno en Castilla y León.

Incendio Castellón

Los bomberos confían en estabilizar un incendio que ya ha arrasado 6.500 hectáreas de terreno forestal en la Vall d'Uixó y que amenaza a la Sierra de Espadán. El perímetro del fuego se encontraba al cierre de esta edición en los 48 kilómetros, solo seis más que el día anterior. Una cifra que se celebraba en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), ya que significa que los efectivos contuvieron muy bien las llamas. Si la previsión meteorológica no cambia, se confía en conseguir estabilizar el primer gran incendio del verano en la Comunidad Valenciana, informa Colpisa.

El día empezó de la peor manera posible. Pese a que las temperaturas habían dado una tregua durante la noche, las primeras estimaciones desde el Cecopi era que se habían visto 4.300 hectáreas afectadas por un fuego que sigue descontrolado. Además, el propio presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, avisaba: «Se esperan unas condiciones meteorológicas muy complicadas». Y así fue. De los 300 efectivos y 14 medios aéreos que lucharon contra las llamas el sábado, desde el Cecopi se decidió aumentar los refuerzos hasta los 400 efectivos y 25 aeronaves, entre aviones y helicópteros tanto de la Generalitat como del Gobierno de España.

De las 16.000 personas evacuadas ninguna pudo volver a casa. Ya lo avisaba Pérez Llorca: «Va a ser un día difícil con una meteorología muy complicada. Necesitamos la colaboración de todos los ciudadanos». La situación no calmaba a nadie. De hecho, desde el Puesto de Mando Avanzado se insistía en una idea. Muchos de los focos se situaban en zonas de difícil acceso, por lo que se complicaban mucho las tareas de extinción si no era gracias a la ayuda de los medios aéreos. «Necesitamos toda la ayuda posible de medio aéreos», aseguraba el director técnico del operativo, Antonio Rodrigo. Del mismo modo, aunque aún se investiga el posible origen de las llamas, las principales hipótesis apuntan a la intencionalidad. A falta de pruebas sólidas, se basan en la forma en los tres focos que surgieron ayer en un pequeños radio. El primer aviso recibido por los bomberos se produjo a las 10:45 y la actuación fue satisfactoria. Media hora después, a 500 metros, otro incendio. Mientras se actuaba en este segundo, aparecieron nuevas llamas a medio kilómetro.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asistirá hoy al Puesto de Mando Avanzado de Vall d'Uixó, y mantendrá un encuentro con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación que trabajan en las zonas afectadas por el incendio.