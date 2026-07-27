Sánchez alerta de que «quedan horas difíciles» en la lucha contra los incendios ante la nueva ola de calor y pide extremar la precaución

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita este lunes al Puesto de Mando Avanzado en La Vall d'Uixo. Eva Manez | REUTERS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este lunes a los ciudadanos que «extremen la precaución» ante los incendios forestales que asolan el país, ya que «quedan horas difíciles, complejas» por delante tras la previsión de una subida de las temperaturas para los próximos días.

En una declaración hoy desde el municipio de La Vall d'Uixó (Castellón), donde ha visitado el Puesto de Mando Avanzado (PMA), Sánchez ha dicho que la «prioridad» es defender «la vida de la gente, los núcleos de población y luchar contra el incendio, en este caso, el de Castellón», por lo que ha pedido «paciencia y comprensión a los ciudadanos que se ven desalojados y confinados en sus hogares».

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Ha lamentado que «la emergencia climática está elevando de manera exponencial la expansión y el nivel de los incendios». «Empezamos la semana con 130.000 hectáreas calcinadas, ya superamos las 170.000. La superficie calcinada es seis veces la del año pasado», ha detallado.

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Sánchez ha alertado asimismo de que «quedan horas difíciles, complejas» frente al aumento previsto de las temperaturas anticipado por la Aemet tras anunciar una nueva ola de calor.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez, ha comentado en junto al presidente del Gobierno, que las investigaciones para esclarecer los hechos han comenzado y «todo apunta a que no han sido causas naturales», ha adelantado.