Procesan a los tres «mossos» que ayudaron a huir a Puigdemont

Carles Puigdemont en una imagen de archivo. David Borrat | EFE

La titular del Jugado de Instrucción número 24 de Barcelona, María Antonia Coscobolla, ha decidido procesar a los tres agentes de los Mossos que habrían ayudado al expresidente de Cataluña Carles Puigdemont en su fuga de hace casi dos años, el 8 de agosto del 2024. Da a las partes un plazo de diez días para que presentes sus informes solicitando la apertura de juicio oral —en el caso de las acusaciones— o la desestimación del caso —en referencia a las defensas de los acusados—.

La decisión de la magistrada instructora llega después de que la Audiencia Provincial de Barcelona corrigiera el archivo provisional de la causa y ordenara reabrir la investigación judicial al considerar que existían suficientes indicios de delito para que el proceso llegase a juicio.

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El auto, fechado a día 23 de julio, refleja que «se ha podido constatar indiciariamente que los tres agentes de los mossos investigados realizaron actos conjunta y coordinadamente para evitar la detención y posibilitar la fuga de Carles Puigdemont, existiendo y estando en vigor contra él una orden de detención dictada por el Tribunal Supremo». Explica también que, cada uno de ellos, habría asumido una «tarea propia y complementaria» que ayudasen, «de manera concertada» al conjunto de las actuaciones que facilitaron la salida del que fuera presidente de Cataluña.

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La providencia señala, además, que gracias al reportaje fotográfico aportado por la Divisió d'Investigació Interna de Mossos d'Esquadra, se puede establecer que los tres agentes encausados en este proceso habrían «colaborado» para que Puigdemont pudiese llegar «a pie de escenario» y que, una vez pronunciado el discurso y bajado de este, «le escoltaban y ocultaban —junto a otras personas—». La narración de la juez señala que, con posterioridad, se pudo ver a los agentes «dándole protección, ocultándole y realizando actuaciones que pudieron contribuir eficazmente al fin perseguido», es decir, a la fuga del expresidente catalán. También les señala como partícipes de la organización y preparación de esta operación por el hecho de que «se hallan instruidos en técnicas propias de escoltas y protección de personalidades».

La orden de la Audiencia de Barcelona

Este auto es fruto de la decisión de la Audiencia Provincial de Barcelona del pasado 7 de julio, que ordenaba a la juez instructora a reabrir la causa al considerar que «hay motivos suficientes para estimar que la presencia de los tres investigados en el lugar y momento de los hechos no era meramente casual». Para adoptar esta medida, la sala de magistrados se apoyó en los informes elaborados por la unidad de Asuntos Internos de la policía catalana que muestran con «fotografías y vídeos adjuntos» a los tres investigados «rodeando» a Puigdemont «a muy corta distancia de él, incluso llegando a cogerle del brazo en algún momento para ayudarle a avanzar en la aglomeración».

«Los relevantes indicios que aportan las imágenes se ven reforzados de forma periférica por detalles como la utilización por parte de los tres investigados de gorras de tipo béisbol de color azul, similares a las empleadas por otras personas que en los vídeos parecer formar parte de un equipo de seguridad o protección. Es también llamativo que los tres investigados se hallaran de vacaciones o permiso ese día», sostuvo en aquella providencia este órgano.