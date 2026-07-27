Ocho manifestantes y cinco policías heridos en una marcha contra la masificación turística en Palma

Cargas policiales durante una manifestación contra la saturación turística, en Palma de Mallorca. Tomàs Moyà | EUROPAPRESS

La manifestación contra la masificación turística en la que 25.000 personas han participado la tarde de este domingo en Palma ha finalizado con cargas policiales, lanzamiento de objetos y al menos ocho heridos. Tras la lectura del manifiesto y las actuaciones musicales, que ha tenido lugar en Ses Voltes, donde los controles de accesos establecidos por la Policía Nacional también han generado momentos de tensión, la multitud se ha movido con intención de desplazarse hasta el Parc de la Mar.

El atestado policial tras las cargas posteriores a la manifestación argumenta que los policías nacionales actuaron en respuesta a agresiones de grupos violentos que causaron lesiones a cinco agentes.

Fuentes del cuerpo de seguridad estatal han explicado a Efe que la persona detenida derribó y atacó a un policía que había acudido a asistir a una pareja de turistas que también habían sufrido una agresión, y han hecho hincapié en que los agentes que intervinieron recibieron impactos de distintos objetos lanzados contra ellos y de palos de banderas y pancartas.

El atestado expone que los primeros enfrentamientos se produjeron en la parte final de manifestación, cuando se pidió a los promotores que realizaran la lectura del manifiesto en el Parc de la Mar para evitar los riesgos de hacerlo en Ses Voltes, donde estaba previsto inicialmente, pero desestimaron la propuesta.

Como resultaba peligroso que las personas que habían participado en la marcha trataran de entrar en Ses Voltes, se fijaron filtros en los accesos para ir dejando paso de manera paulatina hasta completar el aforo, pero algunos manifestantes se mostraron agresivos y zarandearon las vallas y empujaron a los policías, según se recoge en el atestado.

Las cargas posteriores tuvieron lugar en la zona del extremo de la avenida Antoni Maura y el paseo Sagrera, donde, según la Policía, se concentraron grupos radicales que acentuaron los lanzamientos de piedras, botellas y otros objetos, y dañaron vehículos del cuerpo de seguridad.

Uno de los incidentes más graves recogidos en el informe fue la agresión a una pareja de turistas y a uno de los policías que acudió en su ayuda, que fue atacado por un manifestante detenido posteriormente.

En los momentos de mayor tensión, justifica el informe, los agentes se vieron obligados a disparar salvas y cargar contra los manifestantes para defenderse.

Las mismas fuentes han indicado que la Policía dispone de imágenes que demuestran los hechos reflejados en el informe y han precisado también que, tras la publicación de algunos vídeos en los que se aprecia cómo un agente golpea en la cabeza con su porra a un fotoperiodista, se abrirá una investigación para determinar posibles responsabilidades.