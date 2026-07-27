La acusación popular rebaja de 24 a 13 años la petición de pena de prisión para Begoña Gómez

Begoña Gómez, durante el viaje oficial del presidente a China el pasado mes de abril Andres Martinez Casares / Reuters

La acusación popular que lidera Hazte Oír ha pedido 13 años de prisión para Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que el jefe del Ejecutivo preste declaración como testigo de cara al juicio contra ella y su asesora, Cristina Álvarez. Así lo ha solicitado la asociación en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que achacan a Gómez dos presuntos delitos de malversación y uno de tráfico de influencias. Respecto a Álvarez, piden seis años de cárcel por un supuesto delito de malversación «en concepto de cooperadora necesaria».

En un primer momento, la acusación popular pedía 24 años de prisión para Gómez y 22 para su asesora, pero el juez que instruye la causa, Juan Carlos Peinado, emplazó a las partes para que presentasen nuevos escritos con sus peticiones de cara al juicio con jurado después de que la Audiencia Provincial de Madrid acordase archivar los presuntos delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida que había imputado a la esposa de Sánchez.

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Además, Hazte Oír ha solicitado la testifical del jefe del Ejecutivo por «su relación con la acusada y la utilización de la Moncloa como ámbito relacional del proyecto».

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Cabe recordar que los magistrados de la Audiencia de Madrid indicaron que «parece perfectamente verosímil sostener» que Gómez «logró el influjo desplegado desde su privilegiada posición de esposa del presidente del Gobierno, no solo para lograr la concesión de la cátedra —de la UCM—, sino para hacerlo de forma casi inmediata y sin verificar un mínimo control sobre la consistencia del proyecto propuesto».