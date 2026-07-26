Las llamas amenazan a 65.000 personas

Un helicóptero trabaja en las labores de extinción del fuego en el municipio de El Tiemblo, en Ávila Gabri Solera | EUROPAPRESS

La puntual bajada de las temperaturas este sábado en el centro peninsular no ha traído alivio ni ha mejorado la situación de los incendios. Los fuegos que asolan una veintena de municipios de la Comunidad de Madrid y Ávila superaron ayer las 45.000 hectáreas quemadas y amenazan ya a una población de más de 65.000 personas. «No sabemos cuál va a ser la evolución del viento», decía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la mañana, desde el puesto de mando avanzado ubicado en Cenicientos (Madrid), que tuvo que ser evacuado poco después por la amenaza de las llamas y trasladado a Navalcarnero.

Horas más tarde, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se veía obligado a extender la emergencia nacional a Toledo: precisamente un cambio de viento hizo que el incendio de la sierra oeste de Madrid entrase en esa provincia por la zona Almorox, donde a última hora de la tarde se habían evacuado ya una decena de localidades.

La decisión se adoptó a petición de la dirección operativa de la emergencia, y en atención a la evolución de los incendios, a su carácter interterritorial y a la conveniencia de asegurar la máxima eficacia en la coordinación y empleo de los recursos disponibles, según informó la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha.

Alerta de Sanidad

Las llamas seguían avanzando sin control en estas áreas, donde los evacuados y confinados ayer eran cerca de 90.000, mientras que el humo se ha convertido ya en una amenaza para la salud. «La calidad del aire de Madrid no es buena, con valores de PM2'5 [partículas contaminantes con un diámetro menor a 2,5 micras] muy por encima de los que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS)», escribió en redes sociales la ministra de Sanidad, Mónica García, quien recomendó a la población de las zonas afectadas evitar la actividad física al aire libre y usar mascarilla FFP2/95 y gafas para protegerse en caso de tener que salir a la calle.

«Vamos a tener situaciones peores en las próximas horas», advertía, por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien coincidió con Sánchez en el puesto de mando. «Estamos trabajando juntos todas las Administraciones», agregó la dirigente popular. Los municipios más afectados son los de Navaluenga en Ávila y San Martín de Valdeiglesias, en Madrid.

Durante la visita, el presidente del Gobierno apuntó a que estos episodios exigen aumentar las capacidad en la respuesta, las labores de prevención y la concienciación a la ciudadanía y las instituciones públicas. «Creo que es muy importante que todas las instituciones públicas hagamos caso a la ciencia y que las instituciones públicas hagamos entre todos posible un pacto de Estado contra la emergencia climática», aseguró Sánchez, quien también garantizó que el Gobierno prestará apoyo a los ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas en las labores de reconstrucción y recuperación de las zonas afectadas, según recoge la agencia Colpisa.

El Ejecutivo mantenía ayer desplegados 3.000 efectivos, 400 medios terrestres y 20 aéreos por los incendios en el centro del país, un dispositivo que la ministra de Defensa, Margarita Robles, calificó de «suficiente», al tiempo que pidió «mucha precaución y prudencia» a la población.

Quemado dentro del coche

Aunque la situación más grave sigue siendo la de Madrid y Ávila, ayer permanecían activos incendios en diversos puntos del territorio, como Castellón, Granada, Teruel, Toledo, León, Córdoba o Valencia. Fue precisamente en esta provincia donde se produjo la primera víctima mortal de esta ola de fuegos.

Efectivos de bomberos hallaron en el interior de un coche el cadáver quemado de un hombre de 78 años a causa de un incendio declarado poco antes de la una de la tarde en la zona del barranco del Salt de l'Aigua, en la localidad de Manises. A causa del mismo fuego cinco personas resultaron heridas por inhalación de humo y quemaduras y fueron trasladados al Hospital de Manises, según recoge Europa Press.