Felipe VI apela a la colaboración ante los afectados por los fuegos: «Unidos se puede afrontar cualquier riesgo»

Los reyes visitan el punto de acogida de Villamanta, en Madrid Europa Press | EFE

Minutos antes de las 12.30 horas, los reyes, Felipe VI y Letizia Ortiz llegaron a la localidad madrileña de Villamanta. Allí, desde el pasado viernes, los cerca de 2.900 habitantes se han volcado con las personas desalojadas de Villa del Prado, Aldea del Fresno, San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa, que pasan las horas como pueden en el polideportivo municipal La Chopera. Esperan el aviso que les permita volver a sus casas. Este domingo recibieron el apoyo y el ánimo de los reyes.

Durante la visita estuvieron acompañados por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen; el jefe de la Unidad Militar de Emergencias, el general Francisco Javier Ramos, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

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Felipe VI destacó que Villamanta es «un ejemplo de lo que muchos municipios están haciendo para ayudar» y quiso dejar un mensaje de esperanza al señalar que hay «algunos síntomas positivos» en la evolución del incendio y en el trabajo de todos los efectivos desplegados. Aun así, advirtió de que el riesgo sigue siendo elevado.

El rey tuvo también palabras de apoyo para quienes llevan días fuera de sus casas. «Queremos mostrar nuestro apoyo, cariño y comprensión a todos los desplazados», afirmó. Algunos, recordó, han perdido muchos bienes y todos viven con la incertidumbre de no saber cuándo podrán volver o qué se encontrarán al regresar. Felipe VI lamentó además la pérdida de «un patrimonio natural incalculable».

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También quiso agradecer la labor de la UME, Protección Civil y de los miles de hombres y mujeres que trabajan sobre el terreno. «Están haciendo una labor ejemplar», señaló. El rey apeló a la unidad al asegurar que «unidos se puede afrontar cualquier riesgo» y puso en valor la coordinación entre todos los cuerpos.

La prioridad, insistió, es preservar la vida humana, garantizar la seguridad de los municipios y reducir al máximo los daños. Por eso pidió a la población que siga las indicaciones de las autoridades para que la respuesta sea lo más eficaz posible y la emergencia dure lo menos posible.

Felipe VI agradeció además la ayuda enviada por otros países y defendió la importancia del Mecanismo Europeo de Protección Civil. «Es muy necesario y hay que pensar incluso en reforzarlo», aseguró, al recordar que Francia afronta al mismo tiempo otro gran incendio forestal.

Por su parte, la reina Letizia pidió escuchar a los afectados. «Es importante escuchar a los vecinos», señaló. Muchos hablan de la tristeza de haber dejado sus casas, de la incertidumbre por no saber cuándo volverán y del miedo a lo que puedan encontrar. También se preguntan qué se puede hacer para que una situación así no vuelva a repetirse.