La tregua del viento concede una «ventana de oportunidad» de 72 horas para contener el fuego

Bomberos trabajan para extinguir las llamas de los incendios de Ávila César Vallejo Rodríguez | EUROPAPRESS

La meteorología concederá un respiro al operativo de extinción tras una jornada de sábado marcada por la extrema volatilidad eólica. El propio presidente del Gobierno advertía ayer sobre el terreno de que la evolución meteorológica aún entrañaba dudas, pero lanzaba un mensaje de cauteloso optimismo: «Las temperaturas han bajado, pero no sabemos exactamente cuál va a ser la evolución de los vientos, su intensidad o si se van a producir tormentas secas; pero lo que sí tenemos es una ventana de oportunidad».

Esa ventana prevista por los meteorólogos y técnicos de emergencias empieza a consolidarse hoy domingo. Aunque durante la pasada tarde-noche el ambiente estuvo condicionado por rachas fuertes y cambiantes que dificultaron las tareas sobre el terreno, el flujo de componente norte ha terminado de asentarse durante las primeras horas de la madrugada de ayer. El factor determinante para las próximas jornadas será que el viento perderá fuerza. Al amainar el aire y subir la humedad, los equipos contarán con un margen de al menos 72 horas favorables. Serán tres días claves para asegurar los trabajos de contención y afianzar las líneas de defensa antes de que la meteorología vuelva a complicarse.