Sanidad pide no permanecer al aire libre en Madrid por la mala calidad del aire

Mariscal | EFE

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha pedido no permanecer al aire libre por la mala calidad del aire de la zona cercana a los incendios, que «no es buena», con valores de PM2'5, es decir, con partículas contaminantes suspendidas en el aire con un diámetro menor a 2,5 micras, como consecuencia de los incendios.

García ha asegurado en una publicación en su cuenta de la red social X que estos valores se encuentran «muy por encima de los que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS)» y por ello pide utilizar mascarillas FFP2/95 y gafas para proteger los ojos en caso de salir de casa en zonas cercanas a los incendios, entre ellos la práctica totalidad de la Comunidad de Madrid.

Asimismo, la ministra reclama a la ciudadanía que busque atención sanitaria si se nota problemas para respirar, dolor en el pecho o falta de aire. Del mismo modo, pide prestar especial atención a las personas vulnerables a tu alrededor, al tiempo que mantenerse informado a través de fuentes oficiales y hacer caso a las indicaciones de los servicios de emergencia.

El humo y la intrusión de masas de aire de origen africano hace que el cielo de Madrid haya amanecido con un color marrón y la atmósfera desprende un olor a quemado, lo que ha provocado que muchos vecinos y turistas hayan vuelto a ponerse la mascarilla y a cerrar las ventanas de las casas. García también comparte un archivo con las recomendaciones sanitarias en situaciones de incendios forestales, en la que se pide reducir viajes innecesarios, permanecer en interiores y mantener la calma. En el hogar, estas recomendaciones piden mantener el hogar fresco, cerrar las puertas y ventanas para evitar la entrada de humo y no barrer ni sacudir el polvo, ya que ello dispersa partículas en el aire.

Hasta el momento son ya entre 13.000 y 15.000 las hectáreas quemadas en la provincia de Ávila y cerca de 10.000 en la región madrileña, según datos del Ministerio del Interior, si bien la Comunidad de Madrid eleva la superficie quemada a unas 12.000 hectáreas.