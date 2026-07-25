Sánchez anuncia que los incendios de Madrid y Ávila pasan a tratarse como uno solo y abre «una ventana de oportunidad» para su extinción

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado del delegado del Gobierno, Francisco Martín, visita el Puesto de Mando Avanzado de la zona afectada por los incendios forestales en Madrid A. Pérez Meca | EUROPAPRESS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que los incendios de la Comunidad de Madrid y Ávila empezarán a tratarse como uno solo y se unificará el mando de la emergencia de aquí en adelante. Sánchez se ha expresado así tras visitar la zona afectada por el incendio de la sierra oeste de Madrid y el puesto de mando avanzado y asistir a la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias, donde se ha saludado con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

«Nuestra prioridad, nuestro pensamiento, nuestro objetivo está en salvaguardar las vidas de los ciudadanos, defender los núcleos poblacionales y finalmente en luchar contra los incendios», ha dicho Sánchez, quien ha subrayado que la situación «sigue siendo compleja» por la incertidumbre de la dirección e intensidad de los vientos.

Por su lado, el general jefe de la Unidad Militar de Emergencias, Francisco Javier Marcos, ha explicado que la decisión de unificar el mando ha sido suya y que la ha tomado para tratar la gestión de estos fuegos de manera conjunta y «ganar tiempo». «He decidido y he comunicado al presidente mi decisión de crear el Mando Unificado de la Emergencia», ha explicado Marcos Izquierdo, quien ha señalado que el operativo dejará de trabajar como dos sectores independientes para actuar «como uno único». Según ha defendido, esta reorganización permitirá agilizar la toma de decisiones, mejorar la coordinación entre los distintos servicios y ganar eficacia en la gestión de una emergencia que afecta simultáneamente a dos comunidades autónomas.

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«Tenemos una ventana de oportunidad este fin de semana»

En su comparecencia ante los medios de comunicación, el presidente del Gobierno agradeció a la decena de comunidades autónomas que han mandado servicios de extinción y otros medios para controlar los incendios en Madrid y Ávila. Poco después se mostró esperanzador ante la posibilidad de existe «una ventana de oportunidad este fin de semana» para extinguir el fuego.

Pedro Sánchez ha alertado de que desde enero se han calcinado ya 130.000 hectáreas, cuando la media de todo el año durante la última década estaba siendo de 100.000. Por eso mismo, ha insistido este sábado en reclamar un «pacto de Estado contra la emergencia climática», tras dirigir la reunión del puesto de mando de lucha contra los incendios forestales de Ávila y la sierra de Madrid en la localidad madrileña de Cenicientos.

Las condiciones climáticas en Madrid ofrecen una «oportunidad» para controlar el fuego

Los incendios que afectan a la Comunidad de Madrid y a la provincia de Ávila continúan este sábado sin control. El fuego se dirigía anoche hacia El Escorial y San Lorenzo de El Escorial, cuya protección se convirtió en el principal objetivo del operativo, mientras la Unidad Militar de Emergencias trabajaba en establecer una línea de defensa. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha indicado que las condiciones climáticas de la madrugada ofrecen «una verdadera oportunidad» a los equipos de extinción para controlar el incendio, gracias a la bajada de las temperaturas y a que se ha frenado el viento y ha aumentado la humedad relativa. Según ha informado la Delegación del Gobierno, a partir de las 10.00 horas, la previsión se prevé «compleja» por el incremento del viento, además de cambios bruscos de dirección.

El Ministerio del Interior cifró anoche al menos 15.000 hectáreas quemadas, 60.000 vecinos afectados y 286 viviendas dañadas. Las autoridades responsables de la coordinación de la extinción afirmaron que estaban en una situación «incontrolable». Este sábado a las 07.00, en el balance del servicio de emergencias, se ha informado que «el fuego sigue activo» y que su evolución «vendrá determinada por el régimen de vientos que se den en las próximas horas».

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Los bomberos han trabajado «con intensidad» durante toda la noche, aprovechando tres factores que, según el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, abrían una oportunidad para intentar controlar las llamas: bajas de temperaturas, menos viento y aumento de la humedad, muy baja durante toda la jornada del viernes. Por el momento, las llamas de este incendio no se han unido a las del fuego en Ávila, lo que más preocupa.

??? Actualización 07:00h. #IFSierraOeste.



Los servicios de extinción han trabajado con intensidad en el incendio forestal de la sierra oeste para aprovechar las favorables condiciones meteorológicas de la noche.



El fuego sigue activo y su evolución vendrá determinada por el… pic.twitter.com/guCPiWbwIZ — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) July 25, 2026

Seguir los incendios en tiempo real el próximo verano

Un nuevo sistema impulsado por la Agencia Espacial Europea (ESA) pretende reducir la «brecha de información» con la que trabajan los servicios de emergencia durante los incendios forestales mediante el uso de constelaciones de satélites capaces de monitorizar la evolución del fuego en tiempo real. El proyecto, denominado PiroSAR y cofinanciado por Telespazio Ibérica y la ESA, estará listo para actuar el próximo verano del 2027 y gracias a sus imágenes de radar de apertura sintética permitirá seguir los desastres a pesar de que las condiciones meteorológicas sean adversas, aunque el humo dificulte la visión e incluso en las horas de poca luz y durante la noche.

De esta manara, PiroSAR funcionará 24 horas al día facilitando información para delimitar frentes activos, detectar cambios en el perímetro del fuego, elaborar mapas de vectores de propagación y generar información geoespacial preparada para su uso operativo.

La responsable de desarrollo de negocio en instituciones europeas y programas de observación de la Tierra de Telespazio Ibérica, Beatriz Revilla, explicó a EFE que el sistema combinará el uso de distintos satélites para conseguir imágenes fiables y generar informes sobre la evolución de los incendios «en un tiempo de tres a seis horas, con el objetivo de facilitar la toma de decisiones de los organismos responsables de emergencias».

Estos servicios podrán acceder a la información a través de un portal web seguro o integrarla directamente en sus propios sistemas mediante una API -Interfaz de Programación de Aplicaciones-, de forma que «dispondrán de datos actualizados sin modificar sus herramientas habituales de trabajo».

Revilla subrayó que el mayor valor de la herramienta reside en la rapidez con la que puede proporcionar información útil durante una catástrofe de este tipo: «La clave no es tener muchos datos, sino la rapidez con la que podamos facilitar esos datos a las diferentes organizaciones de gestión de emergencias, pues si llegan, por ejemplo, doce horas después de haberlos obtenido, a lo mejor ya es demasiado tarde para usarlos».