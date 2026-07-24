El PP pide al juez que se prohíba a la cúpula de la Guardia Civil imputada mandar sobre la UCO

La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, al salir de la Audiencia Nacional. Imagen de archivo. Mariscal | EFE

Las acusaciones populares coordinadas por el PP han pedido al juez Santiago Pedraz que prohíba a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y al número dos del cuerpo, Manuel Llamas, ambos imputados, «ejercer cualquier facultad de mando» sobre la Unidad Central Operativa (UCO) y su Departamento de Delincuencia Económica. Además, han pedido al juez la imputación del exdirector general del instituto armado Leonardo Marcos en el conocido como caso Leire Díez, que se está instruyendo en la Audiencia Nacional.

En los últimos días, las acusaciones han presentado varios escritos ante el juez en los que reclaman una batería de diligencias para impulsar la investigación, centrada en las presuntas maniobras destinadas a desbaratar causas judiciales que afectan al PSOE, al Gobierno o a la familia del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. También piden ampliar la imputación de la exmilitante socialista Leire Díez, del expresidente de la SEPI Vicente Fernández, del exjefe de gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de Correos Juan Manuel Serrano, así como de otros cargos de esta empresa, por «la creación de un puesto ad hoc» para Díez en Correos.

Para las acusaciones, el hecho de que González y Llamas continúen en sus cargos «resulta objetivamente incompatible con la naturaleza de los hechos investigados», ya que «mantienen intacta su capacidad de mando directo sobre los propios agentes de la UCO cuya labor investigadora se habría tratado de neutralizar».

Reclaman, asimismo, que se les prohíba «incoar, tramitar o resolver informaciones reservadas, expedientes o procedimientos disciplinarios de cualquier clase que afecten a los mandos y agentes de la UCO mientras dure el procedimiento» judicial.