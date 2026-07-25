Pertur, el misterio de la desaparición del etarra que quiso acabar con ETA

la voz REDACCIÓN / AGENCIAS

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Homenaje al etarra Pertur en Irún este sábado, coincidiendo con el 50 aniversario de su desaparición.
Homenaje al etarra Pertur en Irún este sábado, coincidiendo con el 50 aniversario de su desaparición. Juan Herrero / EFE | EFE

De «familia bien», ascendió rápido a pesar de desdeñar mitos nacionalistas, su final sigue siendo un misterio cincuenta años después

26 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

A Eduardo Moreno Bergaretxe se le conocía como Pertur, un mote derivado de perturbador debido a su carácter bromista. Tenía 26 años cuando desapareció. Alguien lo citó en el café Consolation de San Juan de

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