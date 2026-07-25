Pertur, el misterio de la desaparición del etarra que quiso acabar con ETA
REDACCIÓN / AGENCIAS
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De «familia bien», ascendió rápido a pesar de desdeñar mitos nacionalistas, su final sigue siendo un misterio cincuenta años después26 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
A Eduardo Moreno Bergaretxe se le conocía como Pertur, un mote derivado de perturbador debido a su carácter bromista. Tenía 26 años cuando desapareció. Alguien lo citó en el café Consolation de San Juan de