Pertur, el misterio de la desaparición del etarra que quiso acabar con ETA

Homenaje al etarra Pertur en Irún este sábado, coincidiendo con el 50 aniversario de su desaparición. Juan Herrero / EFE | EFE

A Eduardo Moreno Bergaretxe se le conocía como Pertur, un mote derivado de perturbador debido a su carácter bromista. Tenía 26 años cuando desapareció. Alguien lo citó en el café Consolation de San Juan de