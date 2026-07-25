El humo y las cenizas de los incendios forestales alcanzan Madrid

Vista del amanecer desde Plaza Elíptica con un manto de ceniza sobre Madrid este sábado debido a los incendios forestales que asolan la comunidad Mariscal | EFE

«Si reside en municipios de las zonas centro y este, es posible que perciba olor a humo y ceniza durante la noche». Esta es la advertencia que lanzó anoche Samur-Protección Civil en su perfil oficial de X, antes Twitter. Pocos minutos después de las 23.00 horas, el viento de componente oeste se instaló en la región y el humo y las cenizas procedentes de los incendios forestales llegaron a la capital.

La oscuridad de la noche no permitía ver la nube de humo que se instalaba sobre el cielo de Madrid, aunque el olor a quemado ya era perceptible. «Se recomienda especialmente a la población vulnerable y a las personas con patologías respiratorias que esta noche cierren las ventanas con el objetivo de limitar la exposición», escribieron los responsables de comunicación de Samur en sus perfiles sociales.

La misma recomendación se mantiene este sábado, cuando, desde primera hora, sigue siendo perceptible el olor que ha acompañado a los madrileños durante toda la madrugada.

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Según la página web del Ayuntamiento de Madrid, la calidad del aire este sábado es «regular». En algunos momentos de la noche llegó a ser «mala» —la peor categoría de la escala— en lo relativo a las partículas PM2,5 y PM10. «Como consecuencia de la concurrencia de varios incendios forestales y de la intrusión de masas de aire de origen africano que afectan al centro de la península ibérica, se está produciendo un episodio de deterioro de la calidad del aire en la Comunidad de Madrid», informa el consistorio madrileño.

La magnitud de los incendios y las condiciones meteorológicas adversas han permitido que el humo recorra grandes distancias y alcance Madrid, situada a decenas de kilómetros de los principales focos. Los vientos de dirección cambiante, uno de los factores que más dificultan las labores de extinción, han favorecido la llegada del olor a quemado y de partículas de ceniza a la capital.

Aunque las llamas se encuentren lejos de los núcleos urbanos, las columnas de humo también pueden representar un riesgo para la salud, especialmente para las personas mayores y para quienes padecen enfermedades respiratorias. Ante una concentración elevada de humo o ceniza, las autoridades recomiendan reducir la actividad al aire libre, mantener cerradas puertas y ventanas y utilizar mascarillas FFP2 o N95. También aconsejan proteger los ojos con gafas y evitar ventilar las viviendas hasta que mejore la calidad del aire.

«La verdad es que resulta impactante caminar por Madrid, ver la neblina de humo y comprobar cómo pequeñas partículas de ceniza entran en las casas», se lee en varios mensajes publicados en las redes sociales.