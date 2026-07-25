El fuego arrasa el centro de la península: «Nos estaba persiguiendo el fuego, las cenizas nos caían encima»
LA VOZ
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Los desalojados y confinados por los incendios ascienden a más de 88.500. Algunos vecinos hacen rondas por la noche para controlar que los rescoldos no se reaviven.26 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La voracidad de los incendios de la provincia de Ávila y Madrid provocó la evacuación de 59.488 personas y el confinamiento de otras 29.132, lo que supone que más de 88.500 ciudadanos resultaron afectados por