Feijoo realizará su primer viaje a Latinoamérica para la investidura de Keiko Fujimori

El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, durante su encuentro en Madrid. EFE

Uno de los reproches más habituales por el entorno de Pedro Sánchez contra el papel del líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, es la ausencia de una agenda internacional de peso, aunque la voz de este es una de las más escuchadas en el seno del grupo del Partido Popular Europeo.

Uno de los principales cambios en la agenda del presidente del PP es el de acentuar ese perfil internacional con una mayor presencia, especialmente en América Latina, donde la derecha populista ha registrado notables avances en las últimas citas electorales. Así, el jefe de la oposición acudirá el martes 28 de julio a la investidura de la presidenta electa de Perú, la conservadora Keiko Fujimori, para la que también se ha anunciado ya la presencia del rey Felipe VI y de la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva Granados, en representación del Gobierno.

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Feijoo expresó públicamente su apoyo a la nueva presidenta peruana, que se impuso en la segunda vuelta por apenas cincuenta mil votos. Y en Lima podrá coincidir con los jefes de Estado de hasta siete países más: los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Chile, José Antonio Kast; de Ecuador, Daniel Noboa; de Panamá, José Raúl Mulino; de Paraguay, Santiago Peña; y de Uruguay, Yamandú Orsi.

Entre los expresidentes latinoamericanos que también han sido invitados por Fujimori a la ceremonia destaca el ecuatoriano Jamil Mahuad (1998-2000), quien suscribió en 1998 con Alberto Fujimori los acuerdos de paz que pusieron fin a un largo conflicto limítrofe entre ambos países donde se produjeron varias guerras.

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También figuran entre los asistentes algunas expresidentas que alcanzaron a ejercer de mandatarias en otros países antes de que Fujimori se convirtiese, en su cuarto intento, en la primera mujer en ser elegida presidenta en Perú. Es el caso de la boliviana Jeanine Áñez (2019-2020) y de la panameña Mireya Moscoso (1999-2004),

Otro exgobernante que también acompañará a Fujimori el próximo martes es el paraguayo Mario Abdo Benítez (2018-2023) y el chileno Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), que también fue contemporáneo al mandato de Alberto Fujimori.

Asimismo, está confirmada también la presencia en Lima de los principales organismos internacionales de integrados, entre ellos el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin; el secretario general de la Comunidad Andina, Gonzalo Gutiérrez; y el secretario ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), José Manuel Salazar-Xirinachs.

Keiko Fujimori fue elegida presidenta de Perú por un estrecho margen de menos de 50.000 votos sobre el izquierdista Roberto Sánchez en la segunda vuelta de la elección, después de haber perdido en esta instancia en las tres elecciones anteriores.

De esta forma, el fujimorismo volverá al gobierno de Perú, cerca de veintiséis años después de que Alberto Fujimori dimitiese por fax desde Japón, en medio de un gigantesco escándalo de corrupción junto a su mano derecha, Vladimiro Montesinos, que le llevó después a ser detenido y condenado a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, entre otros cargos.