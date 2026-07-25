Muere una persona en el incendio forestal de Manises

Bomberos de Valencia trabajan en la extinción del incendio forestal de Manises. CONSOCIO DE BOMBEROS | EUROPAPRESS

Una persona ha fallecido en el incendio forestal declarado sobre las 12.50 horas de este sábado en la zona del barranco del Salt de l'Aigua de la localidad valenciana de Manises, según ha confirmado el Ayuntamiento. El consistorio ha decretado dos días de luto oficial, mañana y lunes. Asimismo, han resultado heridas cinco personas por inhalación de humo y quemaduras, que han sido trasladados al Hospital de Manises. Hasta el lugar se han movilizado tres SVB y dos ambulancias de Transport Urgente, según han señalado fuentes del CICU.

En el operativo de extinción del incendio, que se ha registrado en una zona próxima a edificaciones, han participado cuatro medios aéreos y seis dotaciones de bomberos del Consorcio, un sargento, y cuatro BRIFO (Brigadas forestales del Consorcio). Asimismo, han intervenido un coordinador forestal y un oficial del Consorcio y dos unidades de la Generalitat. El fuego ya está estabilizado.