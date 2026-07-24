La falta de explicaciones de Zapatero en la entrevista decepciona al PSOE, incomoda a Sumar y enoja a Podemos

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, durante la entrevista en TVE. EFE

El Gobierno y el PSOE llevaban tiempo esperando a que el expresidente del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero ofreciera explicaciones públicas sobre las acusaciones de haber cobrado comisiones por el rescate de Plus Ultra y, sobre todo, sobre el origen de las joyas encontradas en su caja fuerte, valoradas en más de 1,3 millones de euros. La entrevista concedida por Zapatero a TVE ha servido, en parte, para que el Gobierno pueda remitirse a sus declaraciones con el fin de negar cualquier irregularidad en la concesión de las ayudas. Pero no ha satisfecho a los socialistas, debido a su negativa a aclarar quién le regaló esas joyas, cuándo se produjo el obsequio y por qué decidió quedárselas.

El Gobierno y la dirección del PSOE mantienen perfil bajo tras la entrevista, pero otros miembros del partido se muestran abiertamente críticos. La exvicesecretaria general socialista Elena Valenciano señaló que «era mejor» que «no hubiera ido» a la entrevista porque «a todo el mundo le ha parecido insuficiente». «Creo que lo hizo más bien por el partido, por los compañeros del partido que están enormemente inquietos», dijo.

Irene Montero: «pinta muy feo»

La situación resulta incómoda para Sumar, socio del PSOE en el Gobierno. La nueva líder de Movimiento Sumar, Verónica Martínez Barbero, pidió al PSOE que dé todas las explicaciones necesarias sobre esta investigación y sobre otras que afectan a los socialistas. Más taxativo fue otro de los hombres fuertes de Sumar, el coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, quien indicó que, «en términos políticos», se quedó «igual» tras escuchar a Zapatero porque «no hizo una gran aportación de nada». Aseguró, por ello, que el expresidente aún debe dar explicaciones políticas «muy claras» y, en términos «judiciales», debe explicarse «en el juzgado».

El resto de los grupos de la izquierda se muestran todavía más críticos. La secretaria política de Podemos, Irene Montero, afirmó que «pinta muy feo» para Zapatero porque «las cosas que hay no son bonitas». Gabriel Rufián, de ERC, afirmó tras la entrevista que el expresidente «tiene pocas o cero explicaciones que dar sobre según qué cosas».