Diez leyes y 21 decretos, el balance del Congreso en diez meses de curso político
REDACCIÓN / AGENCIAS
ESPAÑA · Exclusivo suscriptores
La coalición de Gobierno acumula en todo el mandato 74 medidas legislativas, muy lejos de las 215 del período 2020-202326 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El Congreso cerró esta semana el curso político que empezó el pasado septiembre con diez leyes aprobadas y 21 reales decretos ley convalidados, a los que se suma la cuarta reforma constitucional de la democracia,