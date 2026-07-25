Diez leyes y 21 decretos, el balance del Congreso en diez meses de curso político

la voz REDACCIÓN / AGENCIAS

ESPAÑA · Exclusivo suscriptores

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una sesión plenaria del Congreso el pasado 24 de junio.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una sesión plenaria del Congreso el pasado 24 de junio. CONTACTO vía Europa Press | EUROPAPRESS

La coalición de Gobierno acumula en todo el mandato 74 medidas legislativas, muy lejos de las 215 del período 2020-2023

26 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El Congreso cerró esta semana el curso político que empezó el pasado septiembre con diez leyes aprobadas y 21 reales decretos ley convalidados, a los que se suma la cuarta reforma constitucional de la democracia,

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