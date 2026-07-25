Diez leyes y 21 decretos, el balance del Congreso en diez meses de curso político

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una sesión plenaria del Congreso el pasado 24 de junio. CONTACTO vía Europa Press | EUROPAPRESS

El Congreso cerró esta semana el curso político que empezó el pasado septiembre con diez leyes aprobadas y 21 reales decretos ley convalidados, a los que se suma la cuarta reforma constitucional de la democracia,