Las condiciones climáticas en Madrid ofrecen una «oportunidad» para controlar el fuego

EUROPA PRESS

Los incendios que afectan a la Comunidad de Madrid y a la provincia de Ávila continúan este sábado sin control. El fuego se dirigía anoche hacia El Escorial y San Lorenzo de El Escorial, cuya protección se convirtió en el principal objetivo del operativo, mientras la Unidad Militar de Emergencias trabajaba en establecer una línea de defensa. El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha indicado que las condiciones climáticas de la madrugada ofrecen «una verdadera oportunidad» a los equipos de extinción para controlar el incendio, gracias a la bajada de las temperaturas y a que se ha frenado el viento y ha aumentado la humedad relativa.

El Ministerio del Interior cifró anoche al menos 15.000 hectáreas quemadas, 60.000 vecinos afectados y 286 viviendas dañadas. Las autoridades responsables de la coordinación de la extinción afirmaron que estaban en una situación «incontrolable». Este sábado a las 07.00, en el balance del servicio de emergencias, se ha informado que «el fuego sigue activo» y que su evolución «vendrá determinada por el régimen de vientos que se den en las próximas horas».

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Los bomberos han trabajado «con intensidad» durante toda la noche, aprovechando tres factores que, según el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, abrían una oportunidad para intentar controlar las llamas: bajas de temperaturas, menos viento y aumento de la humedad, muy baja durante toda la jornada del viernes. Por el momento, las llamas de este incendio no se han unido a las del fuego en Ávila, lo que más preocupa.

??? Actualización 07:00h. #IFSierraOeste.



Los servicios de extinción han trabajado con intensidad en el incendio forestal de la sierra oeste para aprovechar las favorables condiciones meteorológicas de la noche.



El fuego sigue activo y su evolución vendrá determinada por el… pic.twitter.com/guCPiWbwIZ — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) July 25, 2026

Seguir los incendios en tiempo real el próximo verano

Un nuevo sistema impulsado por la Agencia Espacial Europea (ESA) pretende reducir la «brecha de información» con la que trabajan los servicios de emergencia durante los incendios forestales mediante el uso de constelaciones de satélites capaces de monitorizar la evolución del fuego en tiempo real. El proyecto, denominado PiroSAR y cofinanciado por Telespazio Ibérica y la ESA, estará listo para actuar el próximo verano del 2027 y gracias a sus imágenes de radar de apertura sintética permitirá seguir los desastres a pesar de que las condiciones meteorológicas sean adversas, aunque el humo dificulte la visión e incluso en las horas de poca luz y durante la noche.

De esta manara, PiroSAR funcionará 24 horas al día facilitando información para delimitar frentes activos, detectar cambios en el perímetro del fuego, elaborar mapas de vectores de propagación y generar información geoespacial preparada para su uso operativo.

La responsable de desarrollo de negocio en instituciones europeas y programas de observación de la Tierra de Telespazio Ibérica, Beatriz Revilla, explicó a EFE que el sistema combinará el uso de distintos satélites para conseguir imágenes fiables y generar informes sobre la evolución de los incendios «en un tiempo de tres a seis horas, con el objetivo de facilitar la toma de decisiones de los organismos responsables de emergencias».

Estos servicios podrán acceder a la información a través de un portal web seguro o integrarla directamente en sus propios sistemas mediante una API -Interfaz de Programación de Aplicaciones-, de forma que «dispondrán de datos actualizados sin modificar sus herramientas habituales de trabajo».

Revilla subrayó que el mayor valor de la herramienta reside en la rapidez con la que puede proporcionar información útil durante una catástrofe de este tipo: «La clave no es tener muchos datos, sino la rapidez con la que podamos facilitar esos datos a las diferentes organizaciones de gestión de emergencias, pues si llegan, por ejemplo, doce horas después de haberlos obtenido, a lo mejor ya es demasiado tarde para usarlos».