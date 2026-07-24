Anticorrupción pide al juez un nuevo informe que aclare el valor real de mercado y la fecha de fabricación de las joyas de Zapatero

Captura del informe pericial sobre las joyas halladas en el despacho del expresidente Zapatero

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero anunció en su entrevista del pasado jueves que el valor atribuido por la tasación oficial encargada por el juez a las joyas halladas en su caja fuerte «será sometido a contradicción», por entender que es inferior a los 1,3 millones de euros estimados por la joyería Ansorena. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción opina todo lo contrario y ha instado al juez José Luis Calama a solicitar un informe ampliatorio que determine su precio real de mercado, ante la sospecha de que sea superior.

El ministerio público solicita, además, un nuevo informe que determine la fecha en la que fueron montadas las piedras que componen esas joyas. Ese dato serviría para establecer cuándo fueron entregadas realmente a Zapatero. El expresidente no aclaró quién le hizo el obsequio ni en qué fecha lo recibió, más allá de asegurar que fue un «regalo personal» realizado «hace muchos años». Establecer esa fecha puede resultar decisivo para determinar si los supuestos delitos de fraude fiscal y contrabando que le atribuye el juez en su auto estarían o no prescritos.

En lo que se refiere al valor, la propia casa de subastas precisó que la tasación corresponde al «valor de reposición» que suele utilizarse en las pólizas de seguros y que, por tanto, atribuye a las piezas «precios moderados» que pueden no ajustarse «a los valores medios de mercado y ofrecer algunas diferencias».

Zapatero vio frustrada este viernes su intención de anular doce resoluciones de la causa contra él, después de que el juez Calama rechazara el incidente de nulidad presentado por su defensa por haber sido formulado fuera del plazo legal. La ley establece un período máximo de veinte días para presentarlo, contado desde que el interesado tiene acceso al material de las actuaciones.

El abogado de Zapatero, Víctor Moreno Catena, alegaba la vulneración de derechos fundamentales y solicitaba que se excluyeran del procedimiento, entre otras resoluciones, la entrada y el registro en el despacho del expresidente y el auto por el que se abrió una pieza separada sobre el origen de las joyas.

El juez explica que el plazo para presentar el incidente de nulidad finalizaba el 23 de junio y que este fue registrado el día 25 de ese mes, por lo que acordó su inadmisión a trámite.