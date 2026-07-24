Las preguntas que Zapatero no contestó
MADRID / LA VOZ
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El expresidente del Gobierno se comprometió ante el juez a aclarar en diez días el origen de las joyas, pero un mes después sigue sin explicarlo. No esclarece los trabajos de sus hijas; por qué llamó al Banco Santander en favor de Plus Ultra; el papel de su secretaria o su reunión con Escrivá24 jul 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El 19 de mayo, Zapatero aseguró que en los días siguientes comparecería ante los medios para dar explicaciones sobre todas las acusaciones contra él. Pero, más de dos meses después, ha dejado muchas preguntas sin