El juez Calama rechaza el intento de Zapatero de anular la causa y cita a los directivos de Plus Ultra

José Luis Zapatero, en el programa de TVE de «Mañaneros», da explicaciones sobre su papel en el caso de Plus Ultra

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado el incidente de nulidad de actuaciones presentado por la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero en caso Plus Ultra, en la que el expresidente del Gobierno se encuentra investigado por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad, apropiación indebida, delitofiscal y contrabando. El magistrado considera que el escrito se ha presentado fuera del plazo de 20 días que prevé la ley desde que la parte tiene acceso material a las actuaciones. El rechazo del instructor no entra a valorar el fondo de las supuestas vulneraciones de derechos fundamentales alegadas por la defensa de Zapatero, sino que se fundamenta en dos motivos procesales insalvables: la extemporaneidad de la solicitud y el uso inadecuado de la figura del incidente de nulidad.

La defensa del que fuese presidente del Gobierno desde el 2004 hasta el 2011 —liderada por el letrado Víctor Moreno Catena— había solicitado que se declarase la vulneración de los derechos al juez ordinario predeterminado por la ley, a un proceso con todas las garantías, a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia. Asimismo, solicitaba la exclusión de todas las pruebas obtenidas en las diligencias de investigación de la Fiscalía Anticorrupción, así como la nulidad de las entradas y registros derivadas de la pieza del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid.

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La resolución de Calama fundamenta su fallo en la Ley Orgánica del Poder Judicial, normativa que establece un margen estricto de 20 días hábiles para promover este tipo de incidentes desde el momento en que el investigado tiene conocimiento efectivo de la actuación que considera lesiva. El juez recalca el carácter eminentemente «perentorio» de este plazo, advirtiendo de que no admite ampliaciones ni interpretaciones laxas.

Ese conocimiento, añade el juez, «no se identifica con valoraciones subjetivas ni con la conveniencia estratégica de la impugnación, sino con el acceso real y suficiente al contenido de la actuación: puesta de manifiesto de las diligencias, entrega de copia, consulta del expediente o cualquier acto que permita conocer la existencia y alcance de la lesión».

En este caso, el auto precisa que la representación letrada del expresidente obtuvo acceso completo a la carpeta digital el 25 de mayo de 2026, fecha en la que se notificó por correo electrónico a las partes la disponibilidad de las actuaciones preprocesales en la plataforma judicial. A partir de esa notificación, el cómputo fijaba como límite el 22 de junio del 2026, con el margen de gracia que otorga la Ley de Enjuiciamiento Civil hasta las 15:00 horas del día posterior (23 de junio). Al haberse registrado el recurso el 25 de junio, la solicitud sobrepasó en 48 horas el límite legalmente establecido.

Citación de la cúpula de Plus Ultra

Además, en la misma resolución que echa por tierra el intento de la defensa de Zapatero por anular la causa, el magistrado cita a declarar a la cúpula de Plus Ultra, cuyos directivos han ofrecido su colaboración y señalado a Zapatero esta misma semana. La decisión de ambos ejecutivos de tirar de la manta supone un golpe de efecto demoledor para la causa, al situar de forma explícita al expresidente en el centro del entramado del rescate.

El magistrado ha fijado para las 09:00 horas de los días 7 y 8 de septiembre las declaraciones del presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola, y del consejero delegado de la aerolínea, Roberto Roselli. Ambos directivos presentaron ante el juzgado el pasado martes un escrito de oferta de colaboración en el que sitúan al expresidente al frente de las maniobras para conseguir el rescate estatal.

En el documento remitido a la Audiencia Nacional, Sola admite que ni él ni el entonces responsable financiero, Roselli, contaban con «constancia fehaciente» de las gestiones concretas emprendidas para presionar a la SEPI y lograr la ayuda pública

En el documento remitido a la Audiencia Nacional, Sola admite que ni él ni el entonces responsable financiero, Roselli, contaban con «constancia fehaciente» de las gestiones concretas emprendidas para presionar a la SEPI y lograr la ayuda pública. No obstante, justifica que la situación crítica de la compañía les llevó a contratar a Julio Martínez —señalado como amigo y supuesto testaferro del expresidente— sabiendo que mantenía un hilo directo con el exmandatario, aceptando abonar abultadas comisiones -del 1% de la operación-.

El escrito detalla además que en enero del 2021 se formalizó un contrato con la firma Idella Consulenza, vinculada a Julio Martínez. Dicho acuerdo supeditaba el cobro de la retribución directamente al éxito de la inyección pública de 53 millones de euros. La cifra pactada ascendía al 1% más IVA del total del rescate, lo que suponía un desembolso cercano a los 641.300 euros.

Martínez Sola y Roselli ya estaban imputados. Pero, al igual que el juez, la Fiscalía Anticorrupción también consideraba necesario volver a citarlos después de que enviaran esos escritos a la Audiencia Nacional. Tras ser detenidos por la Policía Nacional en diciembre de 2025, ambos se acogieron a su derecho a no declarar.