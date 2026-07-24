La incertidumbre, el equipaje de los evacuados: «No sabemos si tendremos a dónde volver»

Varias personas desalojadas por el incendio forestal se refugian en el Polideportivo de Villamanta Rafael Bastante | EUROPAPRESS

Los incendios forestales que mantienen en vilo a la Comunidad de Madrid han obligado a decenas de miles de vecinos a abandonar sus viviendas, pero lo que todos dicen llevar consigo es la misma sensación: la incertidumbre. Hay quien ha salido de casa con una mochila preparada desde la noche anterior, quien solo ha tenido tiempo de coger la medicación, e incluso quien ha dormido en un coche porque desconocía que había un polideportivo habilitado.

En el auditorio de Chapinería, convertido durante unas horas en refugio para los evacuados de Pelayos de la Presa y alrededores, las conversaciones giran una y otra vez en torno a las mismas incógnitas, las de que nadie sabe cuándo podrá regresar o qué encontrará al volver. «La incertidumbre te machaca y te come la cabeza», resume Pilar, una de las vecinas desalojadas de Pelayos de la Presa.

La tarde del jueves dormía la siesta cuando unos fuertes golpes en la puerta la despertaron: «Eran los vecinos avisando de que desalojaban a todo el mundo y la Guardia Civil ya estaba abajo», recuerda en una conversación con Efe. Cogió la medicación y salió de casa sin pensar en nada más. Desde entonces ha tenido que comprar un cepillo de dientes y algunos productos de higiene para afrontar unos días que nadie sabe cuánto durarán.

1/17 Bomberos forestales, en el puesto de mando avanzado ubicado en Navaluenga, desde donde se coordinan las labores de extinción del incendio de Burgohondo (Ávila) RAÚL SANCHIDRIÁN | EFE 2/17 Vecinos de Navaluenga utilizan mascarillas para protegerse del humo del incendio de Burgohondo RAÚL SANCHIDRIÁN | EFE 3/17 La Adrada, Ávila Daniel Caballo | EFE 4/17 Columna de humo producida por el incendio que se mantiene activo en la localidad madrileña de Pelayos de la Presa Mariscal | EFE 5/17 La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, acompañada del consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en el puesto de mando avanzado de los incendios que afectan a la Comunidad de Madrid Nahia Peciña | EFE 6/17 Columna de humo del incendio de Pelayos de la Presa vista desde la carretera M512 Mariscal | EFE 7/17 Bomberos forestales de Castilla-La Mancha transportan aguan y comida para avituallarse y seguir con la extinción del incendio forestal declarado el jueves en una finca agrícola en Retuerta del Bullaque (Ciudad Real) Jesus Monroy | EFE 8/17 Primer autobús con vecinos evacuados por los incendios de Chapinería, que han tenido que ser trasladados al Centro Miguel Delibes de Villaviciosa de Odón Isabel Rodríguez / Efe | EFE 9/17 Los vecinos desalojados de Pelayos de la Presa, que habían sido trasladados al auditorio y polideportivo de Chapinería, estaban empezando a asumir la incertidumbre cuando han tenido que ser evacuados de nuevo ante la amenaza del fuego Isabel Rodríguez / Efe | EFE 10/17 El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el puesto de mando avanzado para el seguimiento de los incendios instalado en Cenicientos Mario Moron Pereira | EFE 11/17 Medios aéreos trabajan en la extinción del fuego forestal declarado en una finca agrícola en Retuerta del Bullaque (Ciudad Real) Jesus Monroy | EFE 12/17 Los desplazados por el incendio forestal a Villa del Pardo, en Madrid, descansan en el pabellón deportivo de Villamanta Ismael Herrero | EFE 13/17 Ismael Herrero | EFE 14/17 El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, durante una visita al puesto de mando avanzado por el incendio de Burgohondo Mateo Lanzuela | EUROPAPRESS 15/17 El Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias ha enviado un ES-Alert a la población de Chapinería, Navas del Rey y Colmenar del Arroyo ordenando su evacuación Mariscal | EFE 16/17 Efectivos de la Guardia Civil controlan el acceso a las localidades próximas al incendio en la carretera M512 Mariscal | EFE 17/17 Mariscal | EFE Los incendios que arrasan Madrid y Ávila, en imágenes La Voz

A esa incertidumbre se enfrenta también Isabel, que ha recorrido en apenas unas horas tres municipios junto a sus cuatro hijos. Salieron de Pelayos de la Presa sin tiempo para recoger nada, llegaron primero a Navas del Rey en coche y, desde allí, fueron realojados en Chapinería, donde pasaron «la noche en vela sin poder dormir» hasta que una nueva evacuación los ha trasladado este viernes a Villaviciosa de Odón. «Hemos venido con lo puesto», resume con lágrimas en los ojos, mientras intenta transmitir calma a los pequeños que están jugando videojuegos en la sala habilitada para los más jóvenes en el Centro Miguel Delibes de Villaviciosa de Odón. La preocupación se refleja también en Rebeca, la hija mayor de Isabel, que solo pide volver cuanto antes a casa y, sobre todo, «tener una casa a la que volver».

La noche en Chapinería ha sido larga. Muchos apenas han dormido. Algunos han permanecido hasta las cinco de la madrugada conversando en la puerta del auditorio, compartiendo información y tratando de rebajar la tensión. «La verdad es que los voluntarios y el personal se han portado con nosotros estupendamente», agradece Pilar, que ya solo intenta asumir que tendrá que «adaptarse a lo que venga».

A pocos metros, María Elena y Evelio escuchan atentos cualquier novedad. Habían viajado desde Argentina hace un mes para visitar a su hija Beatriz y a su yerno Manuel en Pelayos de la Presa cuando el incendio trastocó por completo sus planes. Solo han podido llevar algo de ropa de abrigo y la documentación. «Nos atendieron muy bien, nos dieron de cenar, colchones y desayuno. La atención ha sido ejemplar», cuentan agradecidos. La hospitalidad recibida no consigue, sin embargo, disipar la preocupación. «Ahora solo rogamos a Dios que cuando volvamos todo esté bien», dice María Elena.

La incertidumbre también tiene que ver con la información, tal y como lo pone de manifiesto Gonzalo, periodista jubilado y también desalojado, para quien una de las mayores dificultades es no saber exactamente qué está ocurriendo. «No tenemos oficialmente ni idea de lo que está pasando en nuestros pueblos», lamenta mientras explica que las noticias llegan a través de rumores, de mensajes entre vecinos o de lo que alcanzan a ver en los medios de comunicación. Ahora intenta no imaginar el peor escenario: «Prefiero pensar que me voy a encontrar mi casa, mi cama y mi ducha», afirma. Lo que sí da por perdido, reconoce con resignación, es el paisaje que rodea el municipio. «El monte tardará mucho en volver a ser el que era», manifiesta.

Otros vecinos comenzaron a marcharse incluso antes de recibir una orden oficial. Arturo y Katy, residentes en El Tiemblo desde hace menos de un año, decidieron salir cuando el humo empezó a colarse por las ventanas de su casa y las cenizas cubrían ya las calles. Sin conocer que existían espacios habilitados para los evacuados, han conducido esta noche «sin rumbo» hasta encontrar un lugar donde el cielo estuviera despejado. Han pasado la noche dentro del coche hasta que, al preguntar en una bodega por la carretera, alguien les indicó que podían acudir a Chapinería.

Y mientras Lourdes, de la mano de su nieto Isaías, recuerda un detalle de la noche que le viene constantemente a la cabeza: su perro apenas ha dormido: «Cada vez que me despertaba lo veía vigilando, pendiente de todo», explica, convencida de que también los animales perciben el miedo que sienten todos. Pese a todo, intenta quedarse con una idea. «Estamos vivos, que es lo más importante», zanja.

Un juego para los más vulnerables

Hay otros casos en los que para tranquilizar hay que convertir el terror en un juego. Eso les sucedió a los vecinos de Aldea del Fresno, afectados por la llegada de los incendios ocurridos en Madrid. Allí los mayores tuvieron que abandonar las residencias y más de medio centenar de jóvenes con discapacidad fueron trasladados de sus centros, informó Colpisa.

En torno a las cinco de la tarde, tres personas en sillas de ruedas y una veintena de usuarios pudieron regresar a su casas, pero el resto pasó la noche en un polideportivo. «Vino un autobús, al principio no sabíamos ni para qué, y la Guardia Civil nos mandó subir», ha contado Yolanda, profesora del taller de costura del centro. «Fue un poco caos, porque antes de acabar en este polideportivo nos fuimos a Navalcarnero. Pero intentamos que ellos lo vivieran de una manera feliz, como una excursión, como algo que se iba a resolver», ha asegurado.