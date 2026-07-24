El Gobierno despide el curso político con la derrota en la senda de déficit

El ministro de Hacienda, Arcadi España, este jueves durante la celebración de una sesión extraordinaria del Pleno del Congreso. Jesús Hellín | EUROPAPRESS

A pesar de que el Gobierno termina el curso apuntándose tres tantos en su casillero, el Congreso volvió a certificar lo que ya se viene advirtiendo desde que Junts rompió los puentes con el Ejecutivo a finales del año pasado: Pedro Sánchez no tiene una mayoría parlamentaria para sacar adelante los Presupuestos. Un hecho que se ratificó, paradójicamente, este jueves el día en que se cumplían tres años desde las últimas elecciones generales, en las que el jefe del Ejecutivo logró dar la campanada y reunir los apoyos necesarios en la Cámara Baja para seguir en la Moncloa. No obstante, el sentir en la actualidad es completamente distinto, ya que votación tras votación, lo único que se pone de manifiesto es el fin de ciclo de un Gobierno que solo espera el mejor momento para convocar elecciones.

El Congreso volvió a rechazar el techo de gasto y la senda de estabilidad con una votación parecida a la primera —PP, Vox y Junts votaron en contra—, con la novedad de la abstención de los cuatro diputados de Podemos y el del BNG. El Gobierno despide así el curso con una nueva derrota parlamentaria que, sin embargo, ya se daba por sentada. De hecho, su portavoz, Elma Saiz, ni la mencionó en la rueda de prensa del Consejo de Ministros del pasado martes, en el que se aprobaron los mismos objetivos de deuda y déficit que se rechazaron en el Pleno del 14 de julio.

La tónica general del último Pleno antes de las vacaciones fue la misma que la que lleva apreciándose durante la legislatura: victorias pírricas del Gobierno que se fundamentan en concesiones a los socios que lo sustentan. La aprobación del decreto anticrisis —diseñado para que Junts pudiera votarlo con la eliminación progresiva del impuesto a la producción eléctrica—, el avance del primer trámite parlamentario de la condonación de la deuda autonómica —uno de los grandes compromisos que el Gobierno pactó con ERC en el 2023— , y la reforma del reglamento para rebajar los requisitos para formar un grupo parlamentario —una iniciativa impulsada por el PSOE y sus socios por el miedo de estos a perder peso institucional en caso de que crezca el bloque de la derecha en los próximos comicios— vuelven a evidenciar que el Gobierno solo se mantiene en pie gracias a la respiración asistida que le conceden sus socios.

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La sintonía que se atisbó por momentos en el hemiciclo entre el Gobierno y los partidos que invistieron a Sánchez hace tres años, sobre todo en el debate sobre la condonación de la deuda autonómica, se disipó cuando se empezó a hablar sobre la senda. Una idea estuvo presente en muchos discursos de los diputados que iban subiendo a la tribuna, y que le afeaban al titular de Hacienda, Arcadi España, con apenas cuatro meses en el cargo: «Mismo camino, mismo destino», ya que la propuesta del ministro fue la misma que se rechazó hace dos semanas en la misma Cámara. El diputado popular José Vicente Marí Bosó insistió en que la única opción que le queda al Ejecutivo es la de «no hacer perder el tiempo a los españoles, y convocar elecciones ante tanta corrupción y parálisis».