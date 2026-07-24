El Gobierno declara la emergencia de interés nacional por los incendios de Madrid y Ávila

incendio de Burgohondo, en Ávila Ana Beltran | REUTERS

España vivió este jueves una de las jornadas más complicadas del verano en la lucha contra los incendios forestales. Varios fuegos activos mantienen en alerta a diferentes comunidades autónomas hoy, viernes, con evacuaciones preventivas, confinamientos y un importante despliegue de medios terrestres y aéreos. Las altas temperaturas, la baja humedad y las rachas de viento continúan dificultando las labores de extinción en distintos puntos del país. Ante la evolución de los incendios, el Gobierno ha declarado en la noche de este jueves la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila por la gravedad de los fuegos, que han obligado a desalojar a unas 11.500 personas entre ambos territorios. Esta situación de emergencia permite al Gobierno central asumir la dirección y coordinación de los medios estatales y autonómicos desplegados para hacer frente a la situación.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el Ejecutivo ha desplegado «todos los medios» para hacer frente a los fuegos que afectan a provincias como Ávila, León, Toledo y Madrid, además de otros puntos del país. En un mensaje publicado en la red social X, ha trasladado su «reconocimiento y gratitud» a todos los efectivos que participan en las labores de extinción, ha mostrado su solidaridad con los vecinos afectados y con quienes han tenido que abandonar sus viviendas, y ha pedido a la ciudadanía que extreme la precaución y siga en todo momento las indicaciones de Protección Civil y de los servicios de emergencia.

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Madrid: tres incendios mantienen en tensión el suroeste de la región

En estos momentos, hay tres incendios forestales que afectan a la Comunidad de Madrid. El primero se originó el miércoles en Almorox, en Toledo, y cruzó posteriormente a la región madrileña, aunque se encuentra en fase de estabilización. Otro fuego se declaró también el miércoles en Villa del Prado y afecta a Aldea del Fresno, mientras que este jueves se ha sumado un tercer incendio en San Martín de Valdeiglesias, originado después de que un vehículo se incendiara y que afecta también al municipio de Pelayos de la Presa.

El Gobierno regional ha informado de que los incendios se encuentran «fuera de capacidad de extinción» y afectan a la seguridad de más de 10.000 personas, que han tenido que ser evacuadas. La situación ha obligado a activar el sistema ES-Alert en varias ocasiones y a ordenar el desalojo de diferentes núcleos y urbanizaciones. Este jueves, la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 ordenó la evacuación de Aldea del Fresno hacia Villamanta, incluidas las residencias de mayores AMAM Picadas y San Juan Bautista. En Villamanta se ha instalado un puesto sanitario junto al polideportivo para atender a los vecinos evacuados, entre ellos usuarios de ambos centros residenciales.

En las labores de extinción participan efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, Bomberos Forestales, Agentes Forestales, el Ayuntamiento de Madrid y la Unidad Militar de Emergencias. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha puesto además a disposición de la Comunidad dos aviones anfibios FOCA, mientras todos los medios estatales permanecen movilizados y coordinados para proteger a la población y contribuir al control de los incendios.

Castilla y León suma incendios en cuatro provincias

Castilla y León mantuvo este jueves una de las situaciones más complejas del país en materia de incendios forestales. La comunidad permanece en situación operativa 2 con varios fuegos activos que afectan a las provincias de Ávila, León, Zamora y Soria, mientras los servicios de extinción trabajan para evitar que las llamas alcancen nuevos núcleos de población.

El incendio más preocupante continúa siendo el de Burgohondo, en Ávila, donde permanece activado el nivel 2 de peligrosidad. El fuego ha obligado a evacuar a 1.5000 personas. El operativo, reforzado con efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), concentra sus esfuerzos en impedir que las llamas se acerquen al casco urbano de Navaluenga, mientras las altas temperaturas y el viento siguen condicionando las labores de extinción.

En la provincia de León, el incendio declarado en Castropodame evoluciona de forma favorable, aunque continúan evacuadas de forma preventiva las localidades de Turienzo Castañero y San Pedro Castañero. Cerca de un centenar de efectivos trabajan sobre el terreno para consolidar el perímetro y evitar posibles reactivaciones ante el viento previsto para la tarde.

La comunidad también mantiene activos otros incendios en Rábano de Aliste, en Zamora, y Retortillo, Soria. Ambos han mejorado su evolución durante las últimas horas, lo que ha permitido rebajar su nivel de gravedad y levantar algunas de las medidas preventivas adoptadas, aunque los servicios de extinción continúan vigilando su evolución debido al elevado riesgo de propagación que presenta la situación meteorológica.

Murcia: un incendio forestal moviliza un amplio dispositivo en Fuente Álamo

La Región de Murcia mantiene activos dos incendios, aunque el que mayor preocupación genera es el declarado en la sierra del Algarrobo, en la pedanía de La Pinilla, en Fuente Álamo. El fuego afecta a una zona próxima a las urbanizaciones Country Club y Camposol y ha obligado a desplegar brigadas forestales y varios helicópteros para intentar frenar su avance.

El Ayuntamiento de Fuente Álamo ha recomendado a los vecinos de La Pinilla, Los Cánovas, Campillo y Las Palas que permanezcan en sus viviendas con puertas y ventanas cerradas y eviten acercarse a la zona afectada. Por otra parte, el incendio declarado en Bullas, junto a Cehegín, pudo ser controlado y extinguido pocas horas después de iniciarse.

Guadalajara: el gran incendio de La Mierla queda estabilizado

El incendio de La Mierla, el de mayor dimensión registrado en España durante esta semana, ha quedado estabilizado este jueves, aunque todavía no se da por controlado. El fuego, originado hace una semana por las chispas de una cosechadora, ha arrasado alrededor de 32.000 hectáreas y mantiene un perímetro de unos 120 kilómetros.

Los trabajos se centran ahora en consolidar ese perímetro para permitir el regreso progresivo de los vecinos evacuados. El Centro de Coordinación Operativa Integrado (CECOPI) ha autorizado ya la vuelta a varios municipios, aunque las autoridades insisten en que la desescalada solo se realizará cuando queden garantizados los servicios básicos y la seguridad de la población.