El fuego obliga al traslado contrarreloj de más de 400 ancianos en cinco residencias de Madrid

Traslado de personas dependientes en autobuses fletados por la Comunidad de Madrid Guardia Civil

La Comunidad de Madrid está coordinando el traslado de más de 430 personas mayores y con discapacidad residentes en cinco centros sociosanitarios afectados por los incendios forestales declarados en la zona oeste de la región, que tuvieron que ser evacuados contrarreloj por el avance de las llamas. Al tiempo, se mantiene un seguimiento permanente de todos los recursos asistenciales situados en las áreas afectadas, según ha informado este viernes el gobierno autonómico. Las familias de los usuarios están siendo informadas de todas las actuaciones llevadas a cabo, mientras se reorganiza la atención en función de la evolución de los incendios de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias.

El mayor operativo se ha desarrollado en Aldea del Fresno, donde los 71 residentes de la residencia de mayores San Juan Bautista fueron evacuados inicialmente a Villamanta. Posteriormente, cinco personas con mayor dependencia fueron derivadas a la residencia Casaverde de esa localidad, otras 16 se trasladaron con sus familias y las 50 restantes fueron reubicadas en la residencia Parque de los Frailes, en Leganés, junto a ocho trabajadores del centro.

Los incendios que están activos nos obligan al desalojo de viviendas privadas, residencias para mayores, campamentos...

Toca trabajar duro y sin descanso.#Incendios #GuardiaCivil pic.twitter.com/gAcCZg71ie — Guardia Civil (@guardiacivil) July 24, 2026

También en Aldea del Fresno fue desalojada la residencia privada La Fresneda, con 80 usuarios. Siete residentes abandonaron el centro con sus familiares, otros siete fueron derivados a Leganés y 64 a la residencia Plata y Castañar, en Madrid capital, mientras que dos permanecían previamente hospitalizados.

Asimismo, los 78 usuarios del centro para personas con discapacidad intelectual AMAM Picadas pasaron la noche en el polideportivo de Villamanta y está previsto su traslado este viernes a una residencia especializada del Grupo 5 en Madrid.

En San Martín de Valdeiglesias, la mayor parte de los 178 residentes de la residencia privada López Rumayor fueron evacuados al polideportivo municipal, mientras que 20 marcharon con sus familias y los ocho más vulnerables fueron trasladados a la residencia pública de la localidad. La Comunidad ha incidido en que tanto este centro como el destinado a personas con discapacidad gravemente afectadas cuentan con planes de evacuación si la evolución del incendio lo requiriera.

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Pelayos de la presa

Por su parte, los 28 residentes de la residencia El Chaflán, en Pelayos de la Presa, fueron trasladados durante la madrugada a la residencia Sanitas Almenara, en Colmenar del Arroyo.

En Navas del Rey, la residencia del municipio, con 27 usuarios, ha permanecido confinada durante la noche, mientras que en Villa del Prado la situación se mantiene estable. Allí, la residencia pública de mayores ha acogido a cuatro personas de la zona y el centro de día ha suspendido este viernes su actividad por problemas de acceso del personal.

La Comunidad ha señalado, por último, que las residencias de Cenicientos y Cadalso de los Vidrios no presentan incidencias derivadas de los incendios. Más de 10.000 personas han sido evacuadas en total de los municipios de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Aldea del Fresno por los tres incendios que se mantienen activos y avanzan sin control.