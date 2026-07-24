Dimiten el presidente y el CEO de Plus Ultra tras inculpar a Zapatero en una «mordida» por el rescate

El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, en la comisión de investigación sobre el caso Koldo, del Senado. CARLOS LUJAN | EUROPAPRESS

Julio Martínez Sola y Roberto Roselli ya no seguirán imputados en el «caso Plus Ultra» como presidente y consejero delegado de la aerolínea de arraigo venezolano. Ambos han dimitido de sus cargos en una renuncia que sigue al escrito remitido el martes al juez José Luis Calama -en realidad, dos, aunque idénticos en su contenido-, en el que expresan su disposición a colaborar con la justicia y apuntan contra José Luis Rodríguez Zapatero por el presunto cobro de una comisión ilegal por su influencia para que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobara en 2021 el rescate de la compañía por 53 millones de dinero público. Y ambos, imputados en la causa, habían sido citados este viernes por el instructor para que declaren -Martínez Sola el 7 de septiembre y Roselli, el 8- tras expresar su voluntad de cooperar e inculpar al expresidente del Ejecutivo en la percepción de la «mordida» que le habrían pagado.

La salida situará al frente de la empresa como nuevo presidente ejecutivo, con las funciones acumuladas de los dimisionarios, al accionista minoritario y comandante de vuelo Hugo Castaño (A Coruña, 1972). Según la información adelantada por ABC, Plus Ultra, cuya decisión debe ser ratificada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) canalizadora del salvamento público, revocó a los dos encausados todos sus poderes de representación el 22 de julio; una comunicación hecha pública después por el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORM).

La comisión del 1 %

Todo la misma semana en la que el caso ha dado un giro, perjudicial para los intereses de Zapatero, tras la delación que parecen dispuestos a protagonizar no solo Martínez Sola y Roselli, sino el amigo del exmandatario socialista y administrador de Análisis Relevante Julio Martínez Martínez, «Julito», quien admite en su propio documento que la consulta fue constituida como un mero instrumento para hacer negocios gracias a la influencia y la agenda política de Zapatero. Un Zapatero que en su entrevista del jueves en TVE exigió pruebas, sin cargar contra él, a Martínez Martínez, que sostiene que era el expresidente el que «marcaba los pasos a seguir» en el rescate de Plus Ultra.

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La compañía suelta así lastre después de las comprometedoras acusaciones de los dos dimisionarios. Ambos sostienen en sus respectivos pero calcados textos remitidos al titular del Juzgado número 4 de la Audiencia Nacional que compensaron con una comisión del 1 % sobre el montante del rescate a Zapatero por allanar el camino con la SEPI para que la aerolínea obtuviera el paraguas público en pandemia. Ninguno de los tres encausados que se abren ahora a cooperar con Anticorrupción, siguiendo la estela de Víctor de Aldama en el «caso mascarillas», ha identificado con quién pudo contactar supuestamente el exjefe del Gobierno para propiciar el salvamento que el Consejo de Ministros de Sánchez aprobó el 9 de marzo de 2021. «Julito» Martínez dice que Zapatero le anticipó la concesión del rescate 11 días antes, versión corroborada por los directivos ahora fuera de Plus Ultra.