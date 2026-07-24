La bronca política enturbia la gestión de los incendios con cruce de acusaciones entre Ayuso y Puente

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el Puesto de Mando Avanzado de Cenicientos. COMUNIDAD DE MADRID | EUROPAPRESS

La gestión de los incendios ya está demandando una coordinación estrecha entre administraciones, sobre todo desde la noche de este jueves, en la que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, solicitó la declaración de la situación operativa 3 de interés nacional por la gravedad y simultaneidad de los incendios, y el riesgo de que un cuarto proveniente de la provincia de Ávila agravara la situación. No obstante, lejos de reunir a los dirigentes de las diferentes administraciones, la situación está sirviendo de pretexto para una nueva refriega política.

Como no podía ser de otra manera, Ayuso saltó a responder las palabras de uno y otro, y lo ha hecho desde el Puesto de Mando Avanzado ubicado en Cenicientos, que está tratando de apagar las llamas que cercan la Comunidad de Madrid. En respuesta a las palabras de Óscar Puente afirmando que «reducen impuestos a los ricos, jibarizan los servicios públicos y luego le piden al gobierno que les resuelva la papeleta», la baronesa del PP remarcó que la coordinación entre administraciones es «buena» frente a los «mamarrachos que se ponen por medio a calentar el ambiente». «El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá el con su conciencia», aseveró tajante, en respuesta a las reacciones previas que había tenido la petición de declarar la emergencia nacional.

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Pero el cruce de acusaciones escaló aún más, cuando de nuevo el ministro de Transportes atacó directamente a Ayuso por sus palabras. «De calentar el ambiente sabes mucho. Es de lo que vives. Ahora pides ayuda a ese gobierno al que te pasas la vida insultando y descalificando. Si hay una mamarracha en España, esa eres tú», respondió iracundo Puente en sus redes sociales. Un intercambio de golpes que no parece que haya acabado, y que lo más probable es que resurja con mayor fuerza en cuanto los incendios pasen a estar controlados.