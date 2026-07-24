Anticorrupción pide ampliar el estudio y la tasación de las joyas de Zapatero para conocer su valor actual de mercado

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, durante la entrevista en TVE. EFE

La Fiscalía Anticorrupción ha reclamado ampliar el estudio y la tasación de las joyas halladas en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, que arrojaron un valor preliminar de 1,3 millones de euros, para conocer su valor actual de mercado y la fecha en que fueron engarzadas.

Según ha avanzado El Mundo y han confirmado fuentes fiscales a Europa Press, Anticorrupción ha pedido en un escrito remitido al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Plus Ultra, José Luis Calama, que requiera a la joyería Ansorena, encargada del primer estudio, ampliar el análisis de las joyas.

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Además del valor de mercado actual, la Fiscalía quiere conocer la fecha en que fueron montadas las joyas, que fueron intervenidas en el despacho del expresidente el pasado 19 de mayo por la Policía Nacional, tras su imputación por su presunta influencia en el rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.

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Tras la tasación preliminar de las joyas, el juez imputó a Zapatero como presunto autor de delitos fiscal y de contrabando. Por el momento, el expresidente no ha aclarado el origen de las mismas.

Este jueves, en su primera entrevista desde la investigación, Zapatero negó «afán patrimonial» e «intención de defraudar» con las joyas intervenidas, asegurando que fueron «un regalo de cortesía personal de hace muchos años» pero sin determinar quién se lo hizo.