Zapatero: «Estoy convencido de mi inocencia»

José Luis Zapatero, en el programa de TVE de «Mañaneros», da explicaciones sobre su papel en el caso de Plus Ultra

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero está siendo entrevistado en TVE este jueves, en el programa Mañaneros, en la que supone su primera comparecencia en un medio de comunicación tras su declaración ante la Audiencia Nacional y la confesión, este martes, de Julio Martínez, su testaferro, quien lo implica como mediador en el rescate de Plus Ultra. Zapatero ha asegurado: «No participé, no hablé con nadie ni de la SEPI ni del Gobierno».

Se reafirma en su inocencia. «No supe en ningún momento que se iba a rescatar», ha insistido sobre el rescate de Plus Ultra. Zapatero niega conversaciones tanto con la SEPI como con el exministro José Luis Escrivá. «Quien lo insinúa lo tiene que probar, subraya.»

En relación a las declaraciones de Julio Martínez, recalca: «No participo en las estrategias de defensa». Tilda de «incierto» haber captado empresas y limita su trabajo en Análisis Relevante a «asesoría». «Nunca firmé ningún contrato con ninguno de los clientes».

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«Análisis Relevante es una consultora con la que mis hijas han trabajado, igual que con otros clientes. No voy ha hablar en nombre de Whatthefav —la agencia—. Las cifras se deben revisar. Mis hijas van a presentar en el procedimiento judicial sus contratos y su trabajo. Lo vamos a ver».

Las joyas

Al ser preguntado por las joyas encontradas en su despacho, el expresidente dice que fueron fruto de «un regalo personal», pero sin especificar su origen. «Las joyas han sido una circunstancia muy negativa», asegura. «Ni tenían uso, ni destino. No podíamos imaginar ese valor», indica el expresidente. Las alhajas confiscadas de la caja fuerte de su despacho fueron tasadas de forma preliminar en 1.323.915 euros. En cuanto a si las devolverá, ha dicho que las tiene la policía y que en todo caso "me producen una alergia profunda".

Lo que el expresidente representa

«Soy muy consciente de lo que represento, es mi deber explicar los hechos, estar en el proceso y defender mi inocencia», sostiene el expresidente. «Nadie me puede decir que he delinquido hasta que haya un sentencia. Reitero mi agradecimiento a las personas que me han transmitido apoyo. Al juez en mi primera contestación le expresé que siempre he pensado que todos los ciudadanos somos iguales ante la ley, y así lo quiero».

Sus últimas declaraciones

Zapatero declaró el pasado 17 de junio en la Audiencia Nacional, ante el magistrado José Luis Calama, que le investiga por liderar, presuntamente, una trama de tráfico de influencias en favor de la aerolínea Plus Ultra a cambio de comisiones.

En sede judicial, Rodríguez Zapatero empezó su declaración negando haber mediado para la concesión de un préstamo a la aerolínea: «No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. No habrá nadie que pueda decir lo contrario», apuntó.

«Lo reafirmo rotundamente. No tuve ninguna intervención, no hablé con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario. Por tanto, no ejercí ni la más mínima influencia, ni nadie me lo pidió», sostuvo Zapatero en su declaración.

Zapatero compareció ante la Audiencia Nacional por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo y falsedad documental en un caso que tiene ramificaciones con Venezuela.

Las revelaciones de Julio Martínez

La entrevista de Zapatero se ha producido poco después de que su amigo, el empresario Julio Martínez Martínez, se mostrase, en un escrito dirigido al juez Calama, dispuesto a colaborar con la Justicia y le implicara en el préstamo a la aerolínea.

El lunes, Martínez volvió a señalar a Zapatero en una comparecencia ante el juez, al que ratificó el cobro del 1 % del préstamo público —unos 530.000 euros—, abonado por la aerolínea en diferentes plazos a lo largo de varios años, tras conseguir la ayuda estatal, aunque indicó que no sabe si el expresidente realizó alguna gestión o con quién para que el Gobierno concediese esa cantidad.