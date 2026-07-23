Vota y opina: ¿qué te parece que el Gobierno proponga a Yolanda Díaz para dirigir la Organización Internacional del Trabajo de la ONU?

Yolanda Díaz, en una imagen de archivo Fernando Villar | EFE

El Gobierno ha propuesto a Yolanda Díaz para optar a la Dirección General de la Organización Internacional del Trabajo de la ONU. Un puesto que, en caso de ser elegida, asumiría a partir de octubre del 2027, meses después de la celebración de las elecciones generales en España, previsiblemente en verano del mismo año. La vicepresidenta segunda ha asumido su candidatura «con orgullo y responsabilidad», sobre la que Naciones Unidas tomará una decisión en noviembre.

Este organismo internacional se encarga de promover el trabajo decente, los derechos laborales y la justicia social en todo el mundo. Si la seleccionan, Díaz sería la primera española y la primera mujer en dirigir el organismo.

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